Apple, 12 Eylül tarihinde yaptığı lansmanda iOS 11'le ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Fakat saydığımız 24 özellik, çok yüksek ihtimalle iOS 11'le birlikte hayatımıza giriş yapacak.

Apple, aylar süren yapılandırma süreci ve beta testlerinden sonra iOS 11’in final sürümünü nihayet 19 Eylül’de tüm Apple kullanıcıları için yayınlayacak. Kullanıcı deneyimini arttırmak için çok önemli iyileştirmelerin bulunduğu iOS 11’de muhtemelen en büyük değişiklik kontrol paneli ve App Store’da yaşanacak.

Elbette yenilikler sistem gereksinimlerinin de değişmesine neden oluyor. iOS 11 güncellemesini yalnızca 64-bit cihazlar alabilecekler. iPhone 5S ve üzeri tüm iPhone’lar, tüm iPad Pro’lar, iPad mini 2 ya da daha yeni modeller ve son olarak altıncı nesıl iPod’lar iOS 11 güncellemesini alacaklar. iPhone 5, iPhone 5c ve iPad 4 sahipleri ne yazık ki iOS 11 ile yeni bir Apple almadıkları sürece tanışamayacaklar.

iOS 11 iyi, hoş geliyor da ne getiriyor? İşte iOS 11 ile birlikte Apple kullanıcılarını bekleyen yenilikler.

1- Daha Hızlı ve Kolay Kurulum

Kurulum işlemi, ‘otomatik kurulum’ seçeneği sayesinde çok daha hızlı bir hale geldi. Eğer başka bir iOS 11 yüklü cihazınız varsa tercihlerinizi, şifrelerinizi, iCloud ayarlarını ve daha fazlasını senkronize etmek artık çok kolay.

2- Uygulamaları Daha Kolay Keşfedin

App Store tasarımı her ne kadar gecikmiş olsa da iOS 11 ile birlikte değişiyor. Artık uygulama mağazasında gezinmek ve yeni bir uygulama keşfetmek çok daha kolay. Ayrıca App Store, ilgi alanlarınıza göre size uygulama tercihleri sunacak.

3- Siri, Kişisel Tercümanınız ve DJ’iniz Oluyor

Siri artık birçok dilde çeviri yapabilme yeteneğine sahip. Üstelik bu dil sayısı ilerleyen zamanlarda daha da artacak. Ayrıca canınız sıkıldığında Siri’ye ‘sevdiğim bir şeyler çal’ diyerek Apple Müzik’ten şarkılar çalmasını sağlayabilirsiniz.

4- Siri’ye Yazın

Artık Siri’den bir şey istediğinizde söylemek yerine yazabilirsiniz. Bunun için ayarlardan Siri’ye gidin ve ‘Siri’ye yaz’ ayarını etkinleştirin.

5- Arttırılmış Gerçeklik

iOS 11 ile birlikte Apple kullanıcıları arttırılmış gerçeklik oyunlarının ve uygulamalarının keyfine varacaklar. Apple, iPhone X’un tanıtımı sırasında bir arttırılmış gerçeklik oyununu tanıttı bile.

6- Canlı Fotoğraflar Gelişiyor

Canlı fotoğraflara yeni gelen özellikler ile artık kısa video klipler çekebilir ve Instagram'ın Boomerang tarzında döngüler oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için kamerada canlı fotoğraflara geldikten sonra seçeneklerden istediğiniz modu seçebilirsiniz.

7- Daha Canlı Fotoğraflar

iOS 11 ile birlikte ister fotoğraf çekimi sırasında ister sonrasında normalden çok daha canlı ve etkileyici fotoğraflar elde edebilirsiniz. ‘Canlı’ ya da ‘dramatik’ gibi efektler sayesinde fotoğrafınızı minimum çaba ile maksimum kaliteye getirebilirsiniz.

8- Kamera ile QR Kod Tarayın

Kamera uygulamasındaki en büyük değişiklerden biri de şüphesiz ki üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyaç duymadan Apple kamerası ile QR kod taraması yapabilmek olacak.

9- Mesaj ile Para Gönderin

Enteresan fakat faydalı bir özellik. Artık iMessage üzerinden Apple Pay ile bir arkadaşınıza para gönderebilirsiniz. Tek yapmanız gereken miktarı girdikten sonra kartınızı seçmeniz ve ‘gönder’e tıklamanız.

10- Klavyeyi Tek Elle Kullanın

Bu özellik aslında uzun zamandır iOS’un içinde gömülüydü fakat ancak iOS 11 ile birlikte kullanılabilir hale geldi. Emoji simgesinin üzerinde parmağınızı basılı tutun, ardından klavyeyi istediğiniz boyuta ayarlayın. Bu kadar kolay. Klavyeyi eski haline getirmek için işlemi tekrarlayabilirsiniz.

11- Ekran Görüntüsüne Eklemeler Yapın

iOS 11’de bir ekran görüntüsü aldığınızda, aldığınız sahne bir süre sol altta küçük bir pencere halinde durur. İşlem yapmadığınız takdirde kaybolur ve ekran görüntüsü aldığınız haliyle kaydedilir. Fakat eğer pencerenin üzerine tıklarsanız ekran görüntüsü açılır ve üzerine yazı yazabilir ya da çizim yapabilirsiniz.

12- Gitmek İstediğiniz Yere Daha Kolay Ulaşın

iOS 11 ile birlikte Apple Haritalar, bulunduğunuz şeritleri algılayarak size hız sınırlarını bildirecek ve gitmek istediğiniz yere göre sizi geçmeniz gereken şeride yönlendirecek. Ayrıca havaalanları, alışveriş merkezleri gibi büyük yapıların içerisindeki bölümlerin yerlerini tabela takip etmek zorunda kalmadan haritalar üzerinden öğrenebileceksiniz.

13- İlginizi Çekecek Haberleri Öğrenin

iOS 11’de ‘haberler’ uygulaması yenilenmedi. Fakat Apple’ın söylediğine göre artık ilgi alanımıza göre haberler göreceğiz. Artık Haberler’e girdiğimizde, önceden okuduğumuz haberlere göre daha kişiselleştirilmiş bir haber listesi göreceğiz.

14- Daha Fazla Ayara Ulaşın

iOS 11’deki en önemli yeniliklerden biri de Kontrol Merkezi'nde. Uzun yıllardır kontrol merkezi minimal bir tasarıma sahip ve pratik gibi görünse de hücresel veri gibi çok sık kullanılan bir seçenek için bile ayarlara gitmemizi gerektiriyordu. iOS 11 ile birlikte kontrol merkezi tamamen yenilendi ve artık kullanıcılar istedikleri gibi kişiselleştirebilecekler.

15- Kolaylıkla Ekran Kaydı Yapın

iOS 11 ile birlikte ekran kaydı almak hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. Bir ekran kaydı yapmak istediğinizde kontrol panelini açıp ‘ekran kaydı’na dokunmanız yeterli. Yaptığınız ekran kaydı galeriye kaydolacak.

16- Sürüşe Odaklanın

iOS 11 ile birlikte sürücüler ‘rahatsız etme’ modu sayesinde tamamen yola odaklanabilirler. Rahatsız etme modu aktif edildiğinde herhangi bir uygulamadan bildirim almazsınız. Ayrıca biri sizi aradığında yolda olduğunuzu bildiren bir mesaj otomatik olarak gönderilir.

17- Bildirimleri Kolayca Kontrol Edin

iOS 11’de bildirim merkezi ile kilit ekranı tamamen birleşiyor. Artık eski bildirimlerinizi liste halinde görmek için ekranı aşağı kaydırmanız yeterli. Ayrıca bildirimleri kontrol etmek de son derece kolaylaşıyor. Bir bildirimi açmak için sağa, silmek için sola kaydırmanız yeterli.

18- Tüm Dosyalarınıza Ulaşın

iOS 11 ile birlikte ‘işe yaramaz’ iCoud Drive’ın yerini ‘dosyalar’ uygulaması alıyor. Dosyalar uygulaması sayesinde cihazdaki, iCloud’daki hatta üçüncü parti bir uygulamadaki dosyalarınıza bilgisayarlardaki gibi kolayca ulaşabilirsiniz.

19- Müziklerinizi Daha Kolay Paylaşın

Artık ücretli bir Apple Müzik üyesiyseniz, bir Apple Müzik profili oluşturarak son oynatılan parçaları, albümleri, çalma listelerini ve sevdiğiniz müzik türlerini arkadaşlarınızla çok daha kolay paylaşabilirsiniz.

20- iPad’de Daha Hızlı Yazı Yazın

Rakamlar, harfler, simgeler… Yazı yazarken kullandığımız pek çok karakter var ve bir dokunmatik ekranda yazı yazarken bunların hepsine ulaşmak için farklı klavye sayfalarına gidip zaman kaybediyoruz. Artık iPad kullanıcıları bir harfin üzerine gelip hızlıca aşağı sürükleyerek o harfe atanmış bir simge ya da rakama ulaşabilirler. Bu özellik istenilmediği takdirde klavye ayarlarından kapatılabiliyor.

21- Dokümanlarınızı Tarayın

iOS 11 ile birlikte gelen yeni doküman tarayıcısında dokümanlarınızı tarayabilir, üzerinde istediğiniz gibi oynamalar yapabilir ve daha sonra kaydedebilir ya da paylaşabilirsiniz. Hatta isterseniz Apple Pencil ile imzalayabilirsiniz.

22- Apple Pencil Gelişiyor

iOS 11 ile birlikte Apple Pencil da yeni yeteneklere kavuşuyor. Artık bir PDF üzerinde çizimler yapabilir ya da açıklamalar ekleyebilirsiniz. Ayrıca artık Apple Pencil ile kilit ekranı üzerine notlar alabilirsiniz.

23- Öğeleri Sürükleyerek Taşıyın

iPad’e gelen bir başka özellik de öge sürükleme olacak. Artık pencereyi ikiye böldüğünüz sırada bir uygulamadan diğerine ögeleri sürükleyerek taşıyabileceksiniz.

24- iPad’inizi Mac Gibi Kullanın

iOS 11 ile birlikte iPad’ler tıpkı Mac’lerde olduğu gibi bir uygulama istasyonuna kavuşuyorlar. Uygulama istasyonunu açtığınızda istediğiniz uygulamayı başlatabilir, kontrol merkezine erişebilir ya da arka planda çalışan uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

iOS 11 irili ufaklı pek çok yenilik ile geliyor. Bize göre en büyük ve en önemli yenilik kontrol panelinde yaşandı. Sizce iOS 11 ile gelecek en önemli özellik hangisi?