iPhone 8'de Yeni Bir Touch ID ve Yüz Tanıma Sisteminin Test Edildiği Söyleniyor!

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın yeni telefonunda yer alacağını iddia ettiği dikkat çekici özelliklerin yer aldığı bir araştırma raporu yayınladı.

Tanınmış KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2017 yılında piyasaya süreceği iPhone ile ilgili beklentileri özetlediği bir araştırma raporu yayınladı. Ming-Chi Kuo, bu raporda biyometrik kimlik tespiti teknolojisi ve 3D Touch özelliğine sahip esnek bir OLED ekran için daha iyi bir yapısal destek sağlamak adına yeni bir tasarımın gerekliliği gibi konulara değindi.

Araştırma raporunda Kuo, Apple’ın kullanıcılarına daha iyi bir 3D Touch deneyimi sunmak amacıyla mevcut olarak kullandığı FPCB sensörden film sensörüne geçiş yapabileceğini, çünkü film sensörünün daha fazla hassasiyet sağladığını söylüyor. Ayrıca ekran için esnek OLED panel kullanılmasını ve dokunma işleminin yarattığı baskıdan dolayı bu esnek OLED panelin şeklinin bozulmasını önlemek için daha iyi bir yapısal destek sağlamak amacıyla film sensörünün altına metal bir yapısal parça yerleştirilmesini beklediğini ifade ediyor. Bunların yanı sıra Kuo, Apple’ın tam ekran tasarımını tamamlamak ve işlemlerin güvenliğini artırmak için yeni bir Touch ID teknolojisi üzerinde çalıştığını düşünüyor.

Ünlü analist, iPhone 8 olması beklenen yeni iPhone’da parmak izi tanıma sisteminin yerini yüz tanıma sisteminin alacağını, ancak teknik zorlukların üstesinden gelinememesi durumunda hem parmak izi hem de yüz tanıma sisteminin birlikte yer alabileceğini de ekliyor. Kuo, Apple’ın yeni sisteminin, akıllı telefonlardaki biyometrik kimlik tespiti uygulamalarına yaklaşımdaki değişimin öncüsü olacağını da iddia ediyor.

Kuo’nun raporu, 10. yıl iPhone’una ilişkin en son tahminleri de içeriyor. Bunlar; yeni iPhone’un kenardan kenara ekrana ve ana ekran tuşunun bu ekranın içine gömüldüğü radikal bir tasarıma, cam gövdeye ve kablosuz şarj özelliğine sahip olacağı gibi çeşitli tahminler.