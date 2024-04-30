1922 yılında doğan bir kadın, American Airlines yazılımındaki hata nedeniyle sadece 2 yaşında gibi gösteriliyor. Yetkililer, yazılımdaki hatayı bir türlü çözememişler.

Bir uçak yolculuğu yapan BBC muhabiri, eşine rastlanmamış bir olayla karşı karşıya kaldı. ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden American Airlines ile yolculuk yapmaya çalışan 102 yaşındaki yaşlı bir kadının, havayolu firmasının sistemsel hatası nedeniyle sadece 2 yaşında gösterildiğine tanık oldu. Üstelik talihsiz kadın, bunu her uçuşunda yaşıyordu.

Soyadı açıklanmayan Patricia isimli kadın, 1922 yılında dünyaya geldi. Bugüne kadar da onlarca uçak yolculuğu gerçekleştirdi. Ancak son 2 yıldır, uçuş sırasında ciddi bir sorun yaşıyor. Çünkü American Airlines'ın yazılım sistemleri, bu kadının 102 yaşında olabileceğine inanmıyor.

Yazılım, doğum tarihini 100 yıl öteliyor

Edinilen bilgilere göre American Airlines'ın yazılımı, doğum tarihi 1922 olarak girilmesine rağmen, 100 yıl öteleme yapıyor. Hâl böyle olunca uçuş ekibi, Patricia'yı aslında 2 yaşındaki bir bebek olarak bekliyor. Uçuş görevlilerinin her seferinde şaşkına döndüğünü anlatan yaşlı kadın, yürümekte zorluk çektiği için tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğunu ancak tarihteki hatadan dolayı bu imkândan da faydalanamadığını söylüyor.

Patricia, aslında yaşanan sorun nedeniyle American Airlines ile temasa geçmiş. Ancak birkaç kez yaşanan görüşmelerden bir sonuç çıkmamış. Eylül ayında başka bir uçuş daha yapmak zorunda olduğunu söyleyen yaşlı kadın, sorunun o döneme kadar geçmesi için dua ediyor.