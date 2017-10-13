iPhone 8 Plus, 9 Bin Dolarlık Fotoğraf Makinesine Karşı!

iPhone 8 Plus'ın çok iyi bir kamera performansına sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. O halde karşısına 9 bin dolarlık Hasselblad X1D'i atıyor ve hodri meydan diyoruz.

iPhone 8 Plus, yenilenen sensörleri ile dünyanın en iyi mobil kameralarından birine sahiptir. Kamerası iyi ancak ne kadar iyi? Bunu öğrenmek için iPhone 8 Plus ile 9000 bin dolarlık orta seviye bir profesyonel fotoğraf makinesi olan Hasselblad X1D’in kamera performansları karşılaştırıldı. 51 megapiksel fotoğraflar çekebilen bir kamera ile 12 megapiksellik iPhone 8 Plus’ı karşılaştırmanın çok da adil olmadığının biz de farkındayız. Amaç sadece mobil kameraların profesyonel kamera kalitesine ne kadar yaklaştığını görmek.

Öncelikle rakipleri bir tanıyalım:

Hasselblad X1D

Kompakt, aynasız, orta seviye bir dijital fotoğraf makinesi.

51 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.

Hasselblad, bu model için 4 farklı lensten oluşan özel bir set hazırladı. Ayrı ayrı satılan bu lenslerin fiyatı 2,695 dolaradan 4,495 dolara kadar çıkabiliyor.

LCD ekranından tüm ayarlar dokunmatik olarak yapılabiliyor.

iPhone 8 Plus

Yeni Apple A11 Bionic işlemciden gücünü alıyor.

12 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.

İki farklı lensi bulunuyor; geniş açı ve telefoto.

Portre modunda ‘portre aydınlatması’ adında yeni bir özelliği bulunuyor.

İki cihazın da temel özelliklerini öğrendiğimize göre fotoğrafları karşılaştırmaya başlayabiliriz. Soldaki fotoğraflar Hasselblad X1D sağdaki fotoğraflar ise iPhone 8 Plus ile çekildi.

Sahne 1

Sahne 2

Sahne 3

Sahne 4

Sahne 5

Sahne 6

Sahne 7

Tekrar belirtmek gerekiyor ki bu iki cihaz birbirlerinin gerçek rakibi değiller. Fakat sonuçlar, iPhone 8 Plus'ın ışığın iyi olduğu durumlarda gayet başarılı sonuçlar elde ettiğini gösteriyor. Uludağ tatilinde ya da yazın tatile çıktığınızda fotoğraflarınızı belgelemek istiyorsanız, iPhone 8 Plus fiyatı ve kalitesi ile ilk tercihiniz olabilir. Ancak profesyonel fotoğraflar elde etmek ve çıktı almak istiyorsanız iPhone 8 Plus'ın özellikle ışığın birazcık azaldığı durumlarda sizi yüz üstü bırakacağını söyleyebiliriz.