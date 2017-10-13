iPhone 8 Plus, 9 Bin Dolarlık Fotoğraf Makinesine Karşı!

iPhone 8 Plus, yenilenen sensörleri ile dünyanın en iyi mobil kameralarından birine sahiptir. Kamerası iyi ancak ne kadar iyi? Bunu öğrenmek için iPhone 8 Plus ile 9000 bin dolarlık orta seviye bir profesyonel fotoğraf makinesi olan Hasselblad X1D’in kamera performansları karşılaştırıldı. 51 megapiksel fotoğraflar çekebilen bir kamera ile 12 megapiksellik iPhone 8 Plus’ı karşılaştırmanın çok da adil olmadığının biz de farkındayız. Amaç sadece mobil kameraların profesyonel kamera kalitesine ne kadar yaklaştığını görmek.
Öncelikle rakipleri bir tanıyalım:
Hasselblad X1D
- Kompakt, aynasız, orta seviye bir dijital fotoğraf makinesi.
- 51 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.
- Hasselblad, bu model için 4 farklı lensten oluşan özel bir set hazırladı. Ayrı ayrı satılan bu lenslerin fiyatı 2,695 dolaradan 4,495 dolara kadar çıkabiliyor.
- LCD ekranından tüm ayarlar dokunmatik olarak yapılabiliyor.
iPhone 8 Plus
- Yeni Apple A11 Bionic işlemciden gücünü alıyor.
- 12 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.
- İki farklı lensi bulunuyor; geniş açı ve telefoto.
- Portre modunda ‘portre aydınlatması’ adında yeni bir özelliği bulunuyor.
İki cihazın da temel özelliklerini öğrendiğimize göre fotoğrafları karşılaştırmaya başlayabiliriz. Soldaki fotoğraflar Hasselblad X1D sağdaki fotoğraflar ise iPhone 8 Plus ile çekildi.
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Sahne 7
Tekrar belirtmek gerekiyor ki bu iki cihaz birbirlerinin gerçek rakibi değiller. Fakat sonuçlar, iPhone 8 Plus'ın ışığın iyi olduğu durumlarda gayet başarılı sonuçlar elde ettiğini gösteriyor. Uludağ tatilinde ya da yazın tatile çıktığınızda fotoğraflarınızı belgelemek istiyorsanız, iPhone 8 Plus fiyatı ve kalitesi ile ilk tercihiniz olabilir. Ancak profesyonel fotoğraflar elde etmek ve çıktı almak istiyorsanız iPhone 8 Plus'ın özellikle ışığın birazcık azaldığı durumlarda sizi yüz üstü bırakacağını söyleyebiliriz.