  • iPhone 8 Plus, 9 Bin Dolarlık Fotoğraf Makinesine Karşı!

iPhone 8 Plus, 9 Bin Dolarlık Hasselblad X1D Fotoğraf Makinesi İle Karşı Karşıya!

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iPhone 8 Plus'ın çok iyi bir kamera performansına sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. O halde karşısına 9 bin dolarlık Hasselblad X1D'i atıyor ve hodri meydan diyoruz.

iPhone 8 Plus, yenilenen sensörleri ile dünyanın en iyi mobil kameralarından birine sahiptir. Kamerası iyi ancak ne kadar iyi? Bunu öğrenmek için iPhone 8 Plus ile 9000 bin dolarlık orta seviye bir profesyonel fotoğraf makinesi olan Hasselblad X1D’in kamera performansları karşılaştırıldı. 51 megapiksel fotoğraflar çekebilen bir kamera ile 12 megapiksellik iPhone 8 Plus’ı karşılaştırmanın çok da adil olmadığının biz de farkındayız. Amaç sadece mobil kameraların profesyonel kamera kalitesine ne kadar yaklaştığını görmek.

Öncelikle rakipleri bir tanıyalım:

Hasselblad X1D

  • Kompakt, aynasız, orta seviye bir dijital fotoğraf makinesi.
  • 51 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.
  • Hasselblad, bu model için 4 farklı lensten oluşan özel bir set hazırladı. Ayrı ayrı satılan bu lenslerin fiyatı 2,695 dolaradan 4,495 dolara kadar çıkabiliyor.
  • LCD ekranından tüm ayarlar dokunmatik olarak yapılabiliyor.

iPhone 8 Plus

  • Yeni Apple A11 Bionic işlemciden gücünü alıyor.
  • 12 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.
  • İki farklı lensi bulunuyor; geniş açı ve telefoto.
  • Portre modunda ‘portre aydınlatması’ adında yeni bir özelliği bulunuyor.

İki cihazın da temel özelliklerini öğrendiğimize göre fotoğrafları karşılaştırmaya başlayabiliriz. Soldaki fotoğraflar Hasselblad X1D sağdaki fotoğraflar ise iPhone 8 Plus ile çekildi.

Sahne 1

Sahne 2

Sahne 3

Sahne 4

Sahne 5

Sahne 6

Sahne 7

Tekrar belirtmek gerekiyor ki bu iki cihaz birbirlerinin gerçek rakibi değiller. Fakat sonuçlar, iPhone 8 Plus'ın ışığın iyi olduğu durumlarda gayet başarılı sonuçlar elde ettiğini gösteriyor. Uludağ tatilinde ya da yazın tatile çıktığınızda fotoğraflarınızı belgelemek istiyorsanız, iPhone 8 Plus fiyatı ve kalitesi ile ilk tercihiniz olabilir. Ancak profesyonel fotoğraflar elde etmek ve çıktı almak istiyorsanız iPhone 8 Plus'ın özellikle ışığın birazcık azaldığı durumlarda sizi yüz üstü bırakacağını söyleyebiliriz.

Kaynak : http://www.businessinsider.com/iphone-8-plus-camera-vs-hasselblad-x1d-2017-10/#-6
Etiketler: hasselblad, iPhone 8 Plus Kamerası
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