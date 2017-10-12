iPhone 8 ve 8 Plus, Turkcell’de Ön Satışta!

Apple’ın yeni canavarları iPhone 8 ve 8 Plus, 13 Ekim cuma gününden itibaren Turkcell’den ön sipariş ile satın alınabilecek.

Turkcell Platinum müşterileri, yarından itibaren iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı www.turkcell.com.tr’den ön sipariş verebilecek, dilerlerse Turkcell mağazalarındaki ekranlardan da taleplerini iletebilecekler. Ayrıca iPhone’un her iki modeli, 20 Ekim Cuma günü Turkcell mağazalarından fiziksel olarak da satın alınabilecekler.

Uzay grisi, gümüş ve yeni altın olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, akıllı bu zamana kadar akıllı telefonlarda kullanılmış en dayanıklı cam, Retina HD ekran ve en güçlü işlemciye sahip. Kablosuz şarj özelliğinin yeni bir yetenek kazandırdığı iPhone’da iki tane 12 megapiksel kamera bulunuyor. Portre Işığı özelliği sayesinde dramatik stüdyo ışığı efektleri sunan iPhone 8 Plus, kullanıcılarının beş farklı ışık stilini kullanarak alan derinliği ile çarpıcı portreler çekmesine imkân veren Portre moduna sahip.

Financell desteğiyle taksit imkânlarından yararlanabilen Turkcell müşterileri, uygun ödeme seçenekleriyle yeni iPhone’lardan dilediğine sahip olabilecekler.

Detaylı bilgilere ulaşmak için Turkcell’in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu arada daha önce hazırlamış olduğumuz videoyu da izlemeyenler için hemen aşağıya bırakıyorum.