SensorTower, iPhone kullanıcılarının App Store üzerinden en çok hangi kategorilere harcama yaptığına yönelik bir istatistik yayınladı.

Eğer mobil uygulama sektöründe çalışan bir tanıdığınız varsa genellikle "Esas para iOS'da var, bir uygulama yapacaksan iOS'a yapacaksın" muhabbetini bir kez olsun duymuşsunuzdur. Bir gerçek var ki iOS kullanıcıları, Android kullanıcılarına kıyasla mobil uygulama ve oyunlara daha çok para harcıyor. Peki iOS kullanıcıları, mobil uygulamalar için harcadığı bu paraları nelere veriyor?

iOS kullanıcılarının 2015 ve 2016 yılında hangi kategorilere ağırlıklı olarak harcama yaptığına dair bir istatistik hazırlayan SensorTower'ın ABD'yi baz alan araştırmasına göre son iki yıldır iOS kullanıcıları açık ara farkla mobil oyunlar için harcama yapıyor. Öyle ki ortalama bir iOS kullanıcısı 2016 yılında oyunlar için 27 dolar harcamış.

Oyundan sonra ikinci sırada ise müzik kategorisi geliyor. 2015 yılına göre iOS kullanıcıları müzik uygulamaları için ortalama 20 cent daha fazla harcama yapmış. Bu noktada da en büyük etkenin Apple Music olduğu söylenebilir.

En fazla harcama yapılan kategorilerde oyun ve müziği sırasıyla eğlence, sosyal ağlar ve fotoğraf / video kategorileri takip ediyor. Bu kalan kategorilerde ise 2015'e göre eğlence kategorisi 1.30 dolar, sosyal ağlar 20 cent ve fotoğraf / video uygulamaları 70 cent ortalama harcamasını yükseltmeyi başarmış.