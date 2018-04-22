IPSOS'a Göre Türk Halkının Büyük Bir Çoğunluğu Geçmişine Özl

Her yıl düzenli olarak IPSOS tarafından 'Türkiyeyi Anlama Kılavuzu' olarak adlandırılan anket verilerine göre: Türk Halkının büyük bir çoğunluğu şahsi geçmişlerine özlem duyuyor, depresyon eğilimli davranışlar sergiliyor.

Uluslararası bir ankat/ölçüm şirketi olan IPSOS tarafından hazırlanan anket, Türk halkının büyük oranda mutsuz olduğunu ve sosyallikten git gide uzaklaştığı iddia edilyor. Araştırma sonuçlarına göre ortaya çıkan sonuç: halkın git gide sanat ve benzeri etikinliklerden uzaklaştığı ve hayatını idame ettirmeye odaklandığı yönünde.

Üstelik bu verilere göre büyük bir çoğunluğumuz dışarı çıkmaktan dahi korkuyor hatta gereksiz buluyormuşuz. Kronikleşmiş düşük kitap okuma oranımız ise hala bir sorun olarak baş köşede yerini alıyor.

Biz bu konuda herhangi bir kesin yargıya varmadan, sizi araştırma videosunun sonuçları ile baş başa bırakıyoruz.

Sizce bu araştırmanın verileri gerçeği yansıtıyor olabilir mi ve siz kendinizi bu veriler ışığında nerede görüyorsunuz?