İŞKUR, 'ALO 170' Hattı İle İş Arayanlara Çözüm Oluyor!

Türkiye İş Kurumu İŞKUR, 'ALO 170' hattı ile iş arayanlara binlerce iş ilanını telefonun ucuna getiriyor.

İşsizlik ile mücadele, gelişmekte olan ülkelerin baş etmek zorunda olduğu en büyük problemlerden biridir. İŞKUR, yeni başlattığı hizmeti ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iletişim merkezi olan ‘ALO 170’ üzerinden işverenler ile iş arayanları buluşturuyor.

İş arayanların, bürokratik işlemlerden kurtularak daha hızlı bir şekilde iş başvurusunda bulunmasını hedefleyen İŞKUR, ‘ALO 170’ hattını arayan vatandaşların kişisel bilgilerini girerek, Türkiye genelinde İŞKUR'a kayıtlı 105 binden fazla mevcut iş ilanına başvurmasını sağlıyor.

İşsizlik sorunu ile mücadelede en önemli kurumlardan biri olan İŞKUR, işverenlerle iş arayanları mümkün olduğunca kısa yoldan bir araya getirmek için teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya çalışıyor. Kurum bu kapsamda kısa süre önce İŞKUR E-Şube uygulamasını kullanıma sunmuştu.

2010 yılında hizmete giren ‘ALO 170’ hattı, SGK ve İŞKUR gibi kurumların hizmetlerine ilişkin çağrıların tek bir merkezden çözüme kavuşturulmasını sağlıyor. İŞKUR, bu yılın Ocak-Eylül döneminde çağrı merkezine gelen 1.7 milyon sorun kaynaklı aramanın %91’ini çağrı merkezinde çözüme kavuşturduklarını, %9’unun ise merkez birimlerince çözüldüğünü açıkladı.