Islanmış Bir Telefonu Nasıl Kurtarabilirsiniz?

Taksitleri daha bitmemiş telefonunuz suya mı düştü? Korkmayın! Telefonunuz ıslandığında ya da havuz ya da denize düştüğünde yapmanız gereken adımları anlatıyoruz.

Hemen hemen herkesin bir kere başına gelmiştir: telefonunuzu suya düşürmek ya da üzerine su dökmek. Telaşlanmayın, Webtekno olarak biz buradayız ve size ıslanmış bir telefona nasıl ilk yardım yapılır anlatıyoruz:

Telefonunuzu ne kadar hızlı kurtarırsanız o kadar iyi. Özellikle deniz ya da havuz gibi yerlere telefonunuz düştüyse şarj soketi, kulaklık deliği gibi yerlerden çok kolay içine su alabilir. Bunun önüne geçmek için ilk müdahale çok önemli.

Suyun içinden anında çıkardığınız telefonlar, muhtemelen çok da zarar görmeyecektir. Ancak ilk yapacağınız şey kesinlikle ve kesinlikle şarja takmak olmamalı. Eğer telefonunuz şarja takılıysa hemen fişten çekin. Sonrasında kurulayabileceğiniz bir havlu ile cihazınızın çevresini temizlemeye başlayabilirsiniz.

Telefonunuzu sudan çıkarır çıkarmaz ilk yapacağınız diğer bir şey ise cihazdaki kapağı ve bataryayı çıkarmak ve hepsini bir havlu yardımıyla kurutmak. Bunu güvenli bir şekilde yapmak istiyorsanız bir uzmanı arayabilirsiniz. Eğer telefonunuzun içi de ıslanmışsa bu elektirik çarpmasına sebep olabilir. Bu yüzden havlu gibi iletken olmayan şeylerle telefonunuza dokunmak oldukça mantıklı bir harekettir. Zaten eğer telefonuzun arka tarafı açılıyorsa ilk başta bataryayı çıkarmanız gerekiyor.

Şimdi de sim kartınızı çıkarın. Özellikle önemli kişilerinizin olduğu sim kartınızı kurtarmak oldukça önemli. Hatta bazı insanların kişi listesi, telefonundan daha da kıymetlidir.

Telefonunuzu kesinlikle ama kesinlikle kurutma makinesiyle kurutmayın, bunun yerine bir el süpürgesi ya da elektirikli süpürgenin ucunu kullanabilirsiniz. Çünkü kurutma makinesi oldukça güçlü bir makine olduğu için cihazınıza zarar verebilir. Elektirikli süpürgeyi 3 dakika arka kısımda tutmanız yeterlidir. Ancak bunu yaparken de dikkatli olun çünkü statik elektirik çarpması da pek hoş bir deneyim değil.

Köpüklerden ya da kurutucu metaryellerden yardım alabilirsiniz.Hatta nemi almasıyla ünlü pirinçten bile destek alabilirsiniz. Yaklaşık 1-2 saat sonra telefonunuzun nemi tamamen çekilecektir.

Hiçbiri işe yaramadıysa, diğer aşamalardan sonra cihazınızı birazcık güneşlenmeye bırakabilirsiniz. Ancak altına havlu sermeyi de unutmayın.

Üzerinden 24 saat geçtikten sonra cihazınızın açılıp açılmadığını test edin. Sonrasında ise bataryanın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için telefonunuzu şarja takabilirsiniz. Eğer telefonunuz açılmasına rağmen şarj olmuyorsa bataryanız bozulmuş demektir, bu yüzden bataryayı yenisiyle değiştirebilirsiniz.

Telefonunuz hayatını mı kaybetti? Artık açılmıyor mu? Cihazınız garanti kapsamında tamir edilmeyeceği için onu profesyonel bir tamirciye vermeniz en iyisi.

Geldik son olarak yapmamanız gereken hamleye. Telefonunuzun normalde çıkaramayacağınız parçalarınız çıkarmayın! Bunun yerine hafıza, sim kartınızı ve bataryanızı çıkartın. Eğer bu adımların hiçbiri işe yaramadıysa profesyonel bir yardım almanız gerekiyor. Kolay gelsin!