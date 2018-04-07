Gündelik hayatta işlevini bilmediğimiz ancak bazen aklımıza takılan birkaç minik detayı merak ettiğiniz olmuştur. Biz de sizler için gündelik hayatta karşımıza çıkan 'bazı minik teknoloji'leri sizler için derledik.

Google, günümüzde 'engin bir deniz' olmasına rağmen arattığımız şeyler genellikle 'Instagram, Twitter, YouTube' gibi sosyal medya mecralarıyla sınırlı oluyor. Her gün gördüğümüz ancak epey aşina olduğumuzdan ötürü 'pek de sebebini sorgulamadığımız' birkaç minik detayı hiç internette araştırdınız mı?

Örneğin; USB logosu neden çatala benziyor? Bu ve buna benzer 'minik detayların' sebeplerinden birkaçını yazımızı okuyarak öğrenebilir. Genel kültür kumbaranıza biraz daha yatırım yapabilirsiniz.

iPhone'larda Bulunan Kamera ve Flash Arasındaki Delik Ne İşe Yarıyor?

iPhone'larınızın arkasında bulunan bu minik deliğin 'işlevini' merak etmiş olabilirsiniz. Bu minik delik, aslında bir mikrofon. Video kayıtlarında sesi daha iyi algılayabilmek için arkada bulunuyor ve sesinizi en iyi şekilde kaydediyor.

Asma Kilitlerin Altındaki Delik Ne İşe Yarıyor?

Olaya en küçük detaylardan girmişken yazımızda, asma kilitlerin altındaki minik deliğin ne işe yaradığına da değinmeden olmaz. Bu delik, asma kilitlerin yağmura çok fazla maruz kalmasını önlemek için düşünülmüş bir detay. Bu delik, yağmur esnasında yağan suyun alttan akıp olası bir paslanma ve kilidin işlevini yitirmesi durumları için tasarlandı.

USB Logosu Neden Çatal Şeklinde?

Sanıyoruz, hiç kimse USB kablosunu denizlerle veya suyla bağdaştırmamıştır. Ancak USB logo tasarımının suyla epey bir ilişkisi vardır. USB logosu yukarıdaki görselden de tahmin edebileceğiniz üzere Poseidon mızrağına benzetilmeye çalışıldı. Ortadaki ok, cihazın verilerini, daire, USB'nin çalıştığı voltajı temsil ediyor.

Uçak Pencereleri Neden Yuvarlak?

Uçaklar ilk ortaya çıktığı vakit pencereleri kare şeklindeydi. 1953'te iki tane uçak kazası meydana geldikten sonra bunun sebebinin kare camlar olduğu keşfedildi. Köşeli camlar basınca çok da dayanıklı olmadığı için camlar patlamıştı. Camlar içeri giren basınçla birlikte uçağa ve yolculara zarar verdi. Mühendisler bunun önüne geçmek ve camdaki basıncı eşitlemek için pencereleri yuvarmalaya karar verdi.

Klavye Tuşları Neden Alfabetik Değil?

Daktilo, ilk icat edildiği günlerde tam da şu an hayal ettiğimiz gibi 'alfabetik' tuşlara sahipti. Ancak daktilo kullanıcıları, daktiloyu çok hızlı kullandıklarından ve belli harfleri sıklıkla kullandıklarından ötürü daktilonun harf çubukları sürekli sıkışıyordu. Buna çözüm olaraksa İngilizce'de sıklıkla kullanılan problemli harfleri olabildiğince uzağa dağıtıp kullanıcıların hızını düşürmek hedeflendi. Sonuç olaraksa şu an kullandığımız 'Qwerty' klavye ortaya çıktı.

Peki, bunlar gibi bildiğiniz başka 'minik detaylar' var mı? Lütfen, yorumlarınızla siz de bizi bilgilendirin.