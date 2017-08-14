Amerikalı takımın 5 metre uzunluğundaki inanılmaz dövüşçü mega robotu, dünyanın ilk dev robot dövüşünde Japon robotuyla yapacağı karşılaşma öncesinde açığa çıktı.

İlk bakışta bu dev robotu, son Transformers filmlerinden bir karakterle karıştırabilirsiniz.

Fakat bu 5 metre uzunluğundaki makine, ‘Eagle Prime’ adı verilen, ‘Megabots Giant Robot Dual League (Megabots Dev Robot İkilisi Ligi)’ karşılaşmasında Japon rakibiyle karşılaşacak olan bir robot.

Bu ay yapılacak olan dünyanın ilk dev robot dövüşünün yer alacağı karşılaşma öncesi yayınlanan videoda ‘Eagle Prime’ icraat yaparken görüntüleniyor.

Robotun yapımını, San Francisco’da bulunan ‘MegaBots’ adlı firma gerçekleştirmiş. Aynı firma 2015 yılında ‘Giant Robot Dual League’ adlı karşılaşmayı da düzenlemiş. Megabots’un web sitesinde konuyla ilgili olarak şu ibare bulunuyor: “MegaBots, bilim-kurgu, video oyunları ve filmlerde kullandığı dev yapılı, kumandalı dövüşçü robotları oluşturmak için en güncel robotik teknolojilerini kullanmaktadır. Bu robotlar destansı ölçekte, dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş arena dövüşü yapan robotlardır.”

‘Eagle Prime’ 5 metre uzunluğunda ve 12 ton ağırlığında olmakla birlikte, 430 beygirgücüne sahip. Bu humanoid (insan-robot) robotun ‘kafa’ bölümünde bir insan operatör oturarak robotun hareketlerini kumanda eder.

Dev cüssesine rağmen Eagle Prime, sandığınızdan çok daha hızlı hareket edebiliyor.

Yukarıdaki videoda dev robotun dev boyutlardaki garaj kapılarını açarak, köşeleri hızlıca döndüğü, engelleri yıkarak paintball (boyalı top) silahıyla önüne çıkan hedefi havaya uçurduğu görülüyor.

MegaBots bu konuda şöyle diyor: “Robotlar savaşmaya devam ederken zırh panelleri makasla kesilmiş gibi yırtılarak, gövdesinden duman ve kıvılcım saçar. Devasa robotik uzuvlar yırtılır, ve robotlar yere doğru çökerler. Ta ki tek bir robot ayakta kalana kadar.”

MegaBots 2015 yılında Japonya’da dev robot ikilisi gösterisi düzenleme teklifinde bulunduğunda Japon uzmanlardan oluşan bir ekip, teklifi hemen kabul etmişlerdi.

Japonya’nın robotunun adı ise ‘Kurata’. 2015 yılında bu robotun ilk hali gösterilmişti. Robotun dakikada 6.000 adet boya mermisi atabilen silahı vardı.

Fakat o tarihten sonra Japonlar, Amerika’lı rakibine karşı mücadele verecek olan robotları hakkında ne bir bilgi, ne de bir fotoğraf yayınladılar.