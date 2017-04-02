İşte Karşınızda Mars Patatesi!

Bilim insanları, Peru'da Mars iklimi oluşturulan bir patates laboratuvarda ekilen patateslerden ilk hasatı aldı.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ile Perulu bilim insanlarının başkent Lima’da ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, Arequipa çölünde bulunan bölge olan Pampas de la Joya'dan alınan kumda filizlenen bitki ilk ürününü verdi. Mars ortamını oluşturabilmek adına, simülatörde sıfırın altında olması gereken hava sıcaklığı, yüksek karbonmonoksit derişimi, 6 bin metre yüksekliğe eşdeğer hava basıncı ve Kızıl Gezegen'in gece ve gündüzüne benzeyen ışık sistemi gibi koşullar sağlandı.

Araştırmacıların, çölden getirdiklerini 700 kg toprağa ektikleri 65 çeşit patatesten yalnızca dördünün filizlendiği belirtildi. Sonrasında toprak yerine kırma taş ve eritilmiş besin koyularak en dayanıklı patates türlerinden birinin ekimi gerçekleştirildi. Simülatöre yerleştirilmiş kameralar sayesinde, tomurcukların filizlendiği ve yapraklarının açmaya başladığı görüntülendi. Süreç tamamlandığında patates yetişmişti!

Peru Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi Astrobiyoloğu Julio Valdivia, bu "süper patateslerin" yüksek oranda karbondioksit bulunan ve donma noktasına yakın hava koşullarına karşı dayanıklı olduğunu ifade etti. NASA 2030'lu yıllarda Mars'a göndereceği ilk koloninin çalışmalarını sürdürürken; henüz erken safhalarda olsa da böyle bir gelişme bilim insanlarını oldukça sevindirdi. Gerçi bu gelişme sadece Mars'ta yaşam koşullarını ilgilendirmiyor. Çalışma, elverişsiz topraklarda da bitkilerin yaşayabileceği ortaya koyarak; küresel ısınma dolayısıyla topraklardaki çoraklık ve bunun sonucu olarak oluşması muhtemel olan bir "kıtlık" durumunda, besin üretimi için bir umut da kaynağı oluyor.

