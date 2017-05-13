İtalya Rekabet Kurumu, kullanıcıların kişisel verilerinin gizliliğini korumadığı gerekçesiyle WhatsApp'a 3.2 milyon dolar para cezası verdi.

Hatırlayacağınız üzere bir süre önce Facebook, sahibi olduğu WhatsApp'ın kullanım koşullarını güncelleyerek WhatsApp'taki kişisel verilerimizin Facebook ile paylaşılacağıyla ilgili bir madde eklemiş ve oldukça tepki çekmişti. Bu durum üzerine de İtalya Rekabet Kurumu, WhatsApp hakkında 'kişisel verilerin gizliliğini ihlal etme' gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

İtalya Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma sonuçlandı. İtalya, yürüttüğü soruşturma sonucunda WhatsApp'ın daha önce 'kullanıcıların gizli bilgilerini koruma' yönünde verdiği sözü ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp'ı 3.2 milyon dolarlık para cezasına çarptırdı.

İtalya'nın verdiği bu para cezası üzerine WhatsApp kanadından bir açıklama gelmezken sadece İtalya'nın değil diğer ülkelerin de WhatsApp'a para cezası verebileceği konuşuluyor. İtalya'da para cezası kararı çıkarken Hindistan gibi bazı ülkeler konuyla ilgili mahkeme sürecini sürdürüyor. Bunun sonucunda ne olacak bilmiyoruz ama kullanıcı verileri gibi değerli bir şey WhatsApp'ın elindeyken 3.2 milyon dolarlık bir ceza kendileri için pek de önemli olmayacaktır.