Joker ve Harley Quinn'e Özel Film Geliyor!

Dün ortaya çıkan solo Joker filminin ardından bu sefer de Jared Leto ve Margot Robbie'nin oynadığı özel bir Joker - Harley filmi geliyor.

Warner Bros ve DC, yeni filmler için hazırlıklara başladı. Dünyanın en çok sevilen kötü karakteri Joker’in kıymetini anlayan firmalar, Joker’e özel bağımsız bir film çıkaracaklar. Edinilen bilgilere göre, Suicide Squad’da Joker’i canlandıran Jared Leto ile başarılı Harley Quinn performansı ile herkesin beğenisini kazanan Margot Robbie’nin oynayacağı ortak bir Joker kökenli film çekilecek.

Diğer orijinal Joker hikayesi ile alakasının olmadığını belirten yetkililer, Suicide Squad’ın gişede başarı elde etmesine rağmen beğenilmediğini, buna rağmen filmin en çok sevilen iki karakterini yeni bir filmde kullanmak istediklerini belirttiler. Yeni Joker - Harley özel filminin nasıl ve ne zaman olacağı ile ilgili açıklama olmadığı için pek bir şey bilmiyoruz, ancak tahminlerime göre DC sinematik evrenine bağlantılı olacak ve bu ikili bir şeyler yaparak Superman, Batman gibi süper kahramanların olduğu Adalet Ligi'ne karşı gelecek.

Adalet Ligi, 17 Kasım’da Batman, Superman, Wonder Women, Aquaman, Flash, Cyborg gibi karakterleriyle birlikte izleyicilerin karşısına çıkacak. DC’nin kötü karakterlere daha çok önem verdiğini görmek gerçekten sevindirici.