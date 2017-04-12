Kapanmayacak Bir Pvp Server Ararken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir Pvp server ararken göz önünde bulundurulması gereken bazı kıstaslar vardır. Şimdiki haberimizde bununla ilgili önemli noktalara değindik.

Kapanmayacak bir metin2 pvp serverler’da oynamak, birçok oyuncunun istediği temel özelliklerden ve isteklerden bir tanesidir. Vakit ayrılan ve oynanan bir pvp server’da bir oyuncu, gününün çoğunu geçirmekte ve hayatından bir parça haline getirmektedir. Hiç kimse hayatının eğlence kaynağının yani oynadığı bir pvp server'in kapanmasını, o ortamda kurduğu arkadaşlıklarının bitmesini ve verdiği zamanın yok olmasını olumlu karşılamaz. Eğer tüm bu kötü değerlendirmeleri yaşamak istemiyorsanız bir metin2 pvp başlarken çok iyi bir şekilde incelemeli ve ani kararlar vererek bir oyuna başlamamalısınız. Aksi halde büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

Server Ararken Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Server aramak da bir pvp serverler başlamak kadar zor bir konudur. Yeni bir pvp server'e başlayacak oyuncu bir arayış içerisine girecek ve farklı platformlarda yeni bir metin2 pvp server arayacaktır. Fakat hangi platformlarda kaliteli pvp server bulabileceğini bilmeyen oyuncular, zaman zaman istenmeyen durumlarla baş başa kalabiliyorlar. Tavsiye vermek gerekirse yeni bir pvp server'e başlayacaksınız ve nerede yeni bir pvp server aramanız gerektiğini bilmiyorsanız, pvp tanıtım sitelerini tercih etmelisiniz. Çünkü gerçekten üstüne düşülen ve kaliteli olan pvp serverler, genel itibari ile tanıtım sitelerinde bulunabiliyor. Kaliteli ve sağlam bir serveri Facebook gibi sosyal ortamlarda bulmanız pek de mümkün olmayacaktır. Bu demek değildir ki sosyal platformlarda kaliteli pvp serverler yok elbette vardır, fakat istisna şeklindedir.

Tanıtım Siteleri Arasında Tercih Yapmak

Elbette bu alanda da tercih yapmanız gerekiyor, çünkü pvp server piyasasında birçok tanıtım sitesi var ve birçoğu başıboş durumda tanıtım sitesi adı altında açılmış ve ilgilenilmeyen sitelerdir. Zor durumda kalmak istemiyorsanız ve kaliteli bir oyunda zaman geçirmek istiyorsanız, kaliteli tanıtım sitelerinde bulunan kaliteli serverleri tercih etmelisiniz. Tanıtım sitelerinin kalitesini Google’daki sıralamalarından anlamanız mümkündür. Genel itibari ile kaliteli iş yapanlar Google tarafından ödüllendirilerek üst sıralara çıkarılmaktadır. Günlük olarak kötü server'ların kaldırıldığı sitelerden olan Wslikserverler.com ziyaret edebilir, gerçekten sağlam ve kaliteli bir pvp server'da vakit geçirebilirsiniz.