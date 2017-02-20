Karşınızda Yeni Görselleri İle Samsung Galaxy S8

Galaxy S8, biz kez daha tasarım çizgilerinin detaylı bir şekilde ortaya çıktığı görseller ile karşımızda.

Geçtiğimiz yıl Note 7 ile büyük sorunlar yaşayan Samsung'un toparlanma ve yeniden sektörde zirveye çıkma adına en önemli silahı Galaxy S8, artık resmi olarak görücüye çıkması için gün sayıyor.

Şu ana kadar Galaxy S8 ile alakalı gerek özelliklerinin, gerekse tasarımının olduğu pek çok sızıntı yapılmış, biz de bu sızıntıları sizler ile paylaşmıştık. Şimdi ise muhtemelen tasarımsal bağlamda Galaxy S8'in en net görselleri ortaya çıkmış durumda.

Spigen'in Galaxy S8 için tasarladığı aksesuarlarının olduğu tanıtım görsellerinde, Galaxy S8 de farklı açılardan net şekilde gözükmekte.

Galaxy S8, MWC 2017'yi pas geçecek ancak tanıtımı için fazla beklemeyeceğiz. Samsung, yeni amiral gemisi cihazını 29 Mart'ta tanıtacak.