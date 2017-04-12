Keşfedilen Bir Karides Türüne 'Pink Floyd'un Adı Verildi!

Bilim insanları büyük ve pembe kıskaçlı bir karides türü keşfetti ve ona görümüne yakışır şekilde Pink Floyd ismi verdiler.

Keşfi yapan bilim insanının önce Pink Floyd’a sonra da karidese olan sevdası, tek bir çatı altında toplandı. Biyoloji kaynaklarına bundan sonra “Sinalpheus pinkfloydi” olarak geçecek karides türü, küçük balıkları öldürebilecek kadar güçlü pembe bir kıskaca sahip. Keşifin arkasındaki ekip ve liderleri, daha önce yeni pembe bir karides bulurlarsa müzik severleri "onurlandıracağına" yönelik bir açıklama yapmış.

Oxford Üniversitesi Ulusal Tarih Müzesi'nde araştırma görevlisi olan ve ekibinde bir üyesi olarak görev yapan Sammy De Grave, rock müziğinin efsane grup ve müzesyenlerinin yeni türler için isim kaynağı oluşturmasından oldukça memnun olduğunu dile getiriyor.

Büyütülmüş pençelerini oldukça hızlı bir şekilde kapatarak sonik enerji üretme kabiliyetine sahip olan bu tür karidesler, tıpkı söz konusu efsane grup Pink Floyd’un konserlerindeki gibi ufak boyutundan beklenmeyen işler başarabiliyor.

Panama'nın Pasifik kıyılarında bulunan tür, bundan sonra bilim dünyasında bu şekilde anılmaya devam edecek.