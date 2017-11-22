Klima, Kitap ve İnternetin Olduğu Otobüs Durakları Geliyor!

İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek caddelerine klima, televizyon, internet ve kitapların bulunduğu durakları hizmete sunuyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, vatandaşların kaliteli belediye hizmetiyle buluşturmak amacıyla başlatılan çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Özellikle de ağır kış koşullarının vatandaşları etkilememesi ve onları konforla buluşturmak istediklerini belirten Vali Yaman, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekiplerinin, kentin özellikle de işlek olduğu bölgelerdeki 6 noktada 6 kapalı durak yapılması çalışmalarının başladığını söyledi. 21 metrekarelik kapalı alandan oluşacak durakların içerisinde klima, internet bağlantısı, kitap ve televizyon bulunacak.

Vatandaşların soğuk ve fırtınalı havalarda otobüs duraklarında büyük zorluklarla karşılaştıklarını belirten Yaman, toplu taşıma araçlarını bekleyen vatandaşların hem üşümemesi hem de bazı hizmetlerden faydalanması için başlattıkları çalışma ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şehrin farklı noktalarında kapalı durak uygulaması başlatıldı. Ulaşım Daire Başkanlığımızın tespit ettiği, yoğunluğun olduğu yerlerde yolcuların hava şartlarından çok fazla etkilenmemesi için kapalı durakları yapıyoruz. Şu anda, üniversitede, hastane gibi şehrin farklı 6 noktasına kuruyoruz. 21 metrekare kapalı alanda klima bulunacak. Yazın serin, kışın sıcak olacak. Televizyon, internet, kitaplık olacak. Vatandaşlarımız araç beklerken iyi vakit geçirecekler."

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışmanın ülkemizin diğer belediyelerine örnek teşkil etmesi ve aynı hizmetin diğer şehirlerde de olması en büyük dileğimiz.