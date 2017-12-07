Bitcoin dahil olmak üzere dijital para dünyasına bir ilginiz varsa, bahsedeceğimiz Twitter hesaplarını da takip edebilirsiniz.

Dijital para dünyasına yönelik özellikle de son bir yıldır müthiş bir ilgi var. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve sizlere bilgileri anlık olarak aktarmaya çalışıyoruz. Biz daha çok daha popüler olan Bitcoin ve Ethereum gibi para birimlerinin haberlerini sizlere aktarıyoruz. Fakat kripto paralar, artık kocaman bir dünya. İçerisinde artık bizim de yetişemediğimiz bir bilgi akışı mevcut. Örneğin Bitcoin ne oldu (ve de oluyor) da son 1 yıldır müthiş bir değer artışı yaşadı? Keza Ethereum Ocak 2017’den günümüze 50 kattan fazla bir değere sahip oldu, bunun sebebi ne? Ya da altcoin’ler… Dikkat ettiyseniz Bitcoin ne zaman bir sıçrayış gerçekleştirse Neo, IOTA, Ripple, Dash, Litecoin gibi coin’lerde bir düşüş gerçekleşiyor. Bunların sebebi ne? Kısacası kripto para dünyası kocaman bir okyanus ve biz bu okyanusun henüz çok küçük bir kısmını çözebilmiş durumdayız. Dolayısıyla bu işe merak saldıysak ya da bilgi haznemizi genişletmek istiyorsak, elimizdekinden daha fazlasına ihtiyacımız var.

Bu noktada bazı Twitter kullanıcıları, sizlere tahmin bile edemeyeceğiniz değerli bilgiler verebilirler. İtiraf etmek gerekirse aralarından bizim de takip ettiklerimiz var. Eğer Bitcoin, Ethereum ve diğer tüm altcoin’lerle ilgili daha fazla bilgiye ve tüyoya ulaşmak istiyorsanız, aşağıdaki Twitter hesaplarını takip etmenizi öneririz.

https://twitter.com/mehmethamdibol​ - TV100 sunucu, yapımcı, İnternet girişimcisi, yazar, https://twitter.com/onurgozupek - #bitcoin #altcoin #waves yatırımcısı, girişimcisi https://twitter.com/erkanozz - Gazeteci, Yazar | Journalist, Author | Ekonomi | INFO | TRT | AJT | WSJ | DJN | İHA | https://twitter.com/ismailhpolat - #CryptoCurrency Mentor. https://twitter.com/sharkcrypto - Altcoin trader https://twitter.com/memethasantufan - Altcoin hakkında öneri ve bilgiler veriyor. https://twitter.com/coinolog - Coin dünyası ve özellikle ICO'lar hakkında önerier. https://twitter.com/cointr - Şu an Türkiye'de coin dünyasında en iyi Türkçe kaynak. https://twitter.com/RCBtrading - Bittrex ve Binance teknik analist. https://twitter.com/coin_adam - #Bitcoin ve Kriptopara Magazin. Dijital paralar hakkında bilgi, haber ve teknik analizler. https://twitter.com/gramanje - BTC ve diğer coinler hakkında tekniz analizler. https://twitter.com/selcoin - BTC ve altcoin mentör. https://twitter.com/altcoinrookie - Daha çok altcoin analizi. https://twitter.com/tikidikboy - Altcoin trader ( Bizler de takip ediyoruz ) https://twitter.com/talattabi - Teknik analiz ve yorumlar https://twitter.com/PrinceVegitto - Kripto dünyası hakkında yorumlar

Ve bonus olarak İzmo Bilişim, Kafa Topu ve Webtekno'nun da kurucusu, bu piyasada yatırımları bulunan patronumuz İbrahim Akman'ı da takip edebilirsiniz. :) Kendisi de bu konularla ilgili tweetler atmaya başladı.



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