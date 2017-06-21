Lenovo Bükülebilir Ekranlı Dizüstü Konseptini Tanıttı!

Katlanabilir esnek yapıdaki bir ekran ve günümüz alışkanlıklarına göre biraz absürt bir tasarıma sahip olan konsept dizüstüsü için Lenovo “Belki bir gün…” diyor.

New York’ta düzenlenen bir konferansta Lenovo, geleceğin dizüstülerine yönelik bakış açısını netleştirdi. Esnek bir yapıya sahip bükülebilir ekranlı bir tasarıma işaret eden firma bugün gözümüzün gönlümüzün alıştığı bilgisayar tasarımlarından epey farklı bir öngörüye sahip olunca, durum pek hoş karşılanmadı.

Dahili bir klavye, dokunmatik bir ekran ve bir fare çubuğu tasarımın göze çarpan detaylarından. Elbette şirket, gelişmiş malzemeler ve yeni ekran teknolojilerinin kullanılacağını belirtse de cihazın donanımı hakkında net bir bilgi paylaşmadı.

Ayrıca söz konusu tasarımın yakın zamanda gerçekleşmesi ve tüketiciye sunulması imkansız gibi gözüküyor. Çünkü hala günlük hayatlarımıza ve pratik kullanımlarımıza hizmet eden bükülebilir ekranlara sahip değiliz. Bunun yanı sıra, söz konusu ekranların sağlamlığı uzun bir süre boyunca tüketiciler tarafından sorgulanacaktır.

"Katlanabilir bir PC? Belki bir gün. Şimdilik sadece bir konsept."

Ancak firmanın belirttiği üzere bilgisayarın sadece sesli komutlar ile yönlendirilebileceği açıklaması kulağa hoş geliyor. Ancak bu özellik gene de kullanıcı kitlesini kısıtlayan bir yaklaşımla yapılmış. Lenovo’nun günümüzden çok çok uzağı işaret ettiği konsept tasarımı, vakti geldiğinde çok şeyi değiştirecektir.