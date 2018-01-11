LG, Akıllı Telefon Stratejilerini Baştan Sona Değiştiriyor

Dün itibarı ile LG'nin, yeni amiral gemisi olan LG G7'nin duyurusunu, Mart 2018'in ortalarına kadar erteleyeceği dedikoduları yayıldı. Bu haber LG'nin akıllı telefonlarla ilgili planlarını baştan sona değiştireceğinin göstergesi gibi görünüyor.

Bugün içerisinde, Kore menşeli köklü firma LG tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin şu ana dek uyguladığı bütün stratejilerinin rafa kalktığı ve yeni planlarla içerisinde oldukları ortaya çıktı. LG Electronics'in CEO'su Jo Seong-Jin, CES 2018 kapsamında, Kore medyasıyla yaptığı röportajda, şirketin akıllı telefon konusundaki gelecek hamleleriyle ilgili ilginç bilgiler paylaştı.

LG'nin yeni amiral gemisinin duyurusunu erteleyip erlemeyeceği sorusu üzerine, yeni telefon duyurularının 'gerek gördüklerinde' gerçekleşeceğini belirtmiş. Rakip firmaların telefon duyurularına ve piyasa şartlarına uyum sağlamak amacıyla, erken duyurular ve aceleye getirilmiş ürünler çıkarmaktan vazgeçeceklerini belirten Jo, bundan sonraki stratejilerinin sürekli yeni telefonlar üretmektense, yüksek seviye telefonlarının farklı versiyonlarını geliştirip gündemde tutmaya çalışacaklarını belirtmiş.

Bir süredir, LG'nin 2017 mali yılını zararla kapatacağı yönünde dedikodular dönse de, Jo bu strateji değişikliğini mali nedenlere dayandırmamış. Tabi ki bir CEO'nun böyle bir açıklama yapması beklenemez ama LG'nin kırmızı alarm moduna girdiğini ve refleks hamlelerle durumu kurtarmaya çalıştığını da görmemek imkansız. Bakalım 2018 yılı LG için nasıl geçecek ve firma 'akıllı telefon' departmanını ayakta tutmayı başarabilecek mi?