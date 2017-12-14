LG, Bilgisayarlarının Şarjının Bir Gün Gideceğine İnanıyor

LG’nin yeni dizüstü bilgisayarı, full şarjla 1 günlük kullanımınızı karşılamayı hedefliyor.

LG, önümüzdeki ay CES’te son derece hafif ve ince dizüstü bilgisayar serisi Gram’ın yeni üyelerini duyuracak. 13.3, 14 ve 15 inçlik üç farkı modelle karşımıza çıkacak Gram dizüstü bilgisayarları, Intel 8. nesil i5 ve i7 işlemciler ve SSD depolama alanı ile tüm işlemlerinizi en hızlı şekilde yapmanızı sağlayacak.

LG, Gram dizüstü bilgisayarlarının 13.3 inçlik versiyonunda 22.5 saat pil ömrü, 14 inç versiyonunda 21.5 saat pil ömrü ve 15 inç sürümünde 19 saat pil ömrü sunacağını iddia ediyor. Bilgisayarın 2017’de çıkan modellere göre daha verimli çalışmasıyla birlikte bataryalar 60Wh’den 72Wh’ye yükseltildi.

Genelde iş için bilgisayar arayanların tercih edeceği LG Gram, bu sene çıkması beklenen Qualcomm yonga setli dizüstü bilgisayarlara karşı yarışacak gibi duruyor. CES’te tanıtılacak yeni bilgisayarlar hedeflerini başarabilirlerse, dizüstü bilgisayarda batarya ömründe çok büyük bir ilerleme kaydedilmiş olacak.

LG ve diğer üreticilerin daha önce de pil ömrü konusunda yalan söylediği görülmüştü. Bu yüzden dizüstü bilgisayarın piyasaya çıkıp testleri yapılmadıkça bu bilgisayarların pilinin ne kadar gittiğini bilemeyeceğiz. Peki, sizce pili 22.5 saat giden bir bilgisayar beklediği ilgiyi görebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.