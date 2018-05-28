LG, Q7 Stylus +'ı Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Bir süredir hakkında kulaktan kulağa söylentiler bulunan LQ Q7 Stlylus +, Tayvan'da yapılan sertifika başvurusu ile ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda LG cephesinde ortaya çıkan üç Q7 modelinin yanında dördüncü modelinin de çıkacağı söylentileri netlik kazandı. Şirketin Tayvan Ulusal İletişim Komisyonuna sunduğu belgede, LG Q7 Stylus+ adlı cihazın da pazara sunulmak üzere sertifika başvurusu kesin olarak yapıldı.

LG LM-Q719 koduyla da isimlendirilen cihazın detaylı özellikleri hakkında resmi bir açıklama bulunmasa da LG Q7 ile benzer özellikler taşıyacağı biliniyor.

LG Q7+ ile birlikte piyasaya sürülmesi beklenen LG Q7 Stylus’un 5.5 inçlik 18:9 LCD ekran ve 13MP’lik arka kamerasının yanında 5MP’lik bir ön kamerasının olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan su geçirmezlik özelliği bulundurması beklenen cihazın bir de ekran kalemi bulunduracağı konusundaki söylentiler hızla yayılıyor.