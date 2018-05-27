LinkedIn Verilerine Göre Şirketler Tarafından 2018 Yılında En Çok Aranan 25 Yetenek

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LinkedIn tarafından 2018 yılının en gözde yeteneklerinin açıklandığı listede, bilişim sektörünün baskınlığı göze çarpıyor. Bu durum, teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi nedeniyle, uzun yıllar daha böyle devam edecekmiş gibi görünüyor.

Gün geçtikçe bilişim sektörünün büyüyüşü de hızlanıyor. LinkedIn'in 2018 yılı için açıkladığı veriler de, kendini bu alanda geliştirmeye çalışanlar için oldukça ümit verici. İşte şirketler tarafından en çok ihtiyaç duyulan 25 yetenek:

1. Bulut ve Dağıtılmış İşlem
2. İstatistiksel Analiz ve Veri Madenciliği
3. Ara Katman Yazılımı ve Entegrasyon Yazılımı
4. Web Mimarisi ve Gelişim Çerçevesi
5. Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

6. Yazılım Sürüm Kalite Kontrol Sistemleri
7. Veri Sunumu
8. SEO / SEM Pazarlama
9. Mobil Geliştirme
10. Ağ ve Bilgi Güvenliği

11. Pazarlama Kampanyası Yönetimi
12. Veri Mühendisliği ve Veri Depolama
13. Depolama Sistemleri ve Yönetimi
14. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
15. Algoritma Tasarımı

16. Perl, Python ve Ruby
17. Kabuk Komut Dosyası Dilleri
18. Mac, Linux ve Unix Sistemleri
19. Java Geliştirme
20. İş Zekası
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21. Yazılım Kalite-Güvence ve Kullanıcı Testi
22. Sanallaştırma
23. Otomotiv Hizmetleri, Parça ve Tasarım
24. Ekonomi
25. Veritabanı Yönetimi ve Yazılımı

Kaynak : http://mentalfloss.com/article/544816/most-in-demand-job-skills-for-2018-linkedin
Etiketler: bilişim, Yazılım
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