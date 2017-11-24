Uber'in en büyük rakibi konumunda bulunan Lyft, Kalifornya'da otonom araç testi yapmak için izin aldı.

40'ın üzerinde şirketin otonom araçlarını test ettiği ya da edeceği Kalifornya'da son olarak Lyft de kendisine yer buldu. Uber'in en büyük rakibi olarak bilinen şirket, kendi otonom araçlarını tıpkı Uber, Waymo, Faraday Future ve Tesla gibi Kalifornya yollarında test edebilecek. Lyft'nin başvurusunu kabul eden Kalifornya Motorlu Araçlar Departmanı, daha önce yaklaşık olarak 45 şirkete daha test izni vermişti. İlk test izni alan şirket ise Volkswagen olarak biliniyor.

Otonom araç sektörü gün geçtikçe üzerine yeni bir şeyler katarak ilerliyor. Taksicilik sektörünün tekelleri Uber ve Lyft de bu alanda ilk olmak isteyen şirketler arasında öne çıkıyor. Bu arada Lyft, zaten bir süredir otonom araç şirketleriyle bir dizi anlaşma yapıyor. 2017'den önce ulaşım devi Waymo ile anlaşma yapan Lyft, rakibi Uber'le de bu alanda sıkı bir yarışın içerisine girdi. Lyft, bununla birlikte Ford'la da bir anlaşma yaparken Ford kanadından oldukça güzel açıklamalar geldi. Ford yetkilisi Sherif Marakby, Lyft'le olan ortaklıklarının otonom araç çabalarını hızlandıracağını söyledi.

Ardından Lyft "stratejik Ar-Ge ortaklığı" olarak nitelendirilen bir anlaşmayı da Nutonomy ile yaptı. Bildiğiniz üzere Nutonomy geçtiğimiz günlerde Delphi tarafından 400 milyon dolar karşılığında satın alınmıştı. Nutonomy anlaşması ile Lyft, otonom araç sektöründe iyi bir yer tutmaya şimdiden başladı. Zira NuTonomy'nin CEO'su ve kurucularından Karl Iagnemma yaptığı açıklamada "Her iki şirket de kentsel ulaşım sorunlarını ve şehirlerimizin geleceğine büyük önem veriyor ve otonom araç yazılım sistemimizi geliştirmeye devam ederken Lyft ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.