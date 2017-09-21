Maliye Bakanı Ağbal’dan Bitcoin’le İlgili Önemli Açıklamalar

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son dönemin üzerinde en fazla kafa yorulan konularından sanal paralarla ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Teknolojinin gelişimiyle bu tür yeni ödeme sistemlerinin geliştirildiğini söyleyen Ağbal, paranın tamamen sanal niteliğe bürünüp sahibinin ortadan kalkacağını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Uluslararası finans sistemini orta ve uzun vadede derinden etkileyecek gelişme. Şu anda başlangıç aşamalarında ama bu alanın mutlaka kontrol alına alınması, kural ve kaidelere bağlanması lazım. Bu konuda da uluslararası finans sisteminde birtakım gelişmeler mutlaka olacaktır. Türkiye de her zaman olduğu gibi bu gelişmelerin içinde yer alacak."

Döviz kurlarıyla ilgili gelişmelerle de ilgili konuşan Ağbal, doların kendi ekonomik koşullarına uygun olarak ara ara inip çıkabileceğini söyledi. Doların seviyesinin şu an için bekledikleri gibi ilerlediğini söyleyen Ağbal, ayrıca kendisini birkaç yorumla ekonomist sanan kişiler için de şunları söyledi:

"Millet doların seviyesine bakacağına, otursun işine gücüne baksın. Millet oturmuş kalkmış 'Üç ay sonra, altı ay sonra dolar kuru ne olacak...' Sanki falcılar. Bunu yaparak 'ekonomistim' diyenlere de şaşırıyorum."