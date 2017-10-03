NASA'nın Mars Raporu 'Cinsel Nedenlerle' Alay Konusu Oldu!

Mars yolculuğu için aşmadığımız sorun kalmadı. Muhtemelen bu sorunların nasıl aşıldığını bir yerlerde duydunuz ya da okudunuz. Ancak böyle bir engelin, aklınıza gelse bile gerçek olabileceğine ihtimal vermemişsinizdir.

İnsanlığın Mars’a ulaşması için aşılması gereken birçok fiziksel sorun var. Yeterli yakıtı depolayabilmek, radyasyon riskini en aza indirecek kıyafetler ve yaşam alanları, hızlı giden ve yumuşak bir iniş yapabilecek araçlar gibi.

Elon Musk’nın Mars konusundaki planları gündem olmuşken NASA da Mars için gerekli çalışmaları yürütüyor ve bu çalışmalar, sürekli sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Ancak uzmanlara göre teknik sorunları çözebilecek yeterli teknolojiye sahibiz, son dönemde proje sayısındaki artışın sebebi de bu.

Ancak oraya ulaştığımızda aşılamayacak bazı teknik olmayan şeylerle karşı karşıya kalacağız: Toplumsal sorunlar. Mars görevi için seçilenlerin yaklaşık 1.5 yılda Kızıl Gezegen’e varmaları bekleniyor ve geri dönmek için birbirlerine kenetlenmek, krizlerden uzak durmak zorundalar.

NASA elbette böylesine derin araştırmaların içine muhtemel toplumsal sorunları da ele alan işler yaptı. Yeryüzünde kurulan deney ortamlarında Mars yolculuğu gerçek zamanlı olarak simüle edildi. 6 bilim insanı 1.5 yıl boyunca, uzay aracının birebiri olarak hazırlanmış bir kabinden çıkmadan yaşadılar.

Ancak NASA’nın muhtemelen üzerinde çok düşünmediği bir çalışması, sosyal medyada yanlış anlaşıldı ve viral oldu. NASA söz konusu çalışmayı birkaç yıl önce yapmıştı ve sonuçlara göre, erkeklerin cinsel güdelerinden dolayı yolculuk sırasında “saf olmayan düşüncelere” sahip olacakları söyleniyordu.

Uzay ajansı, Mars’a gönderilecek bütün ekibin kadınlardan oluşması gerektiğini savunudu:

"NASA, 'Tüm mürettebatın kadınlardan oluştuğu Mars misyonları, seks hakkındaki saf olmayan düşünceleri durdurmak adına değerlendirildi."

İngiliz astronot Helen Sharman ise söz konusu planlar hakkında konuştu:

"Birkaç yıl önce böyle bir raporun olduğunu duymuştum. NASA bu bilgileri hiç bir zmaan kamuoyuna açıklamadı. Mürettebatın ya tamamen erkeklerden ya da tamamen kadınlardan oluşması gerektiği söyleniyordu.”

The Indipendent’a göre NASA, raporda her iki cinsiyetten de üyeleri olan mürettebatların birbirleriyle seks yapmasının mümkün olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Haliyle haberleşen ve muhtemelen sızıntılar sonucunda ulaşılan ilginç çalışma, sosyal medya da viral hale geldi:

"Çünkü kadınların hiçbir zaman 'seks hakkında saf olmayan düşünceleri' yoktur.

Hayır! Asla.

Neden penis bulundurmak insanları sık sık aptal yapar?"

"İnsanlar geydir Steven"

"Erkekler de zaten lezbiyen porno filmleri izleyip, seksin gerçekleşmesi için hala bir erkeğin olması gerektiğini düşünüyorlardı"

"NASA galaksileri keşfetti, fakat lezbiyenleri keşfedemedi."

"Bir yanım: ????? Nasıl ya?

Diğer yanım: Bütünüyle lezbiyen Mars Kolonisi diyor"

"Dürüst olmak gerekirse, NASA'daki bir kişi bile bu hayran yorumlarını okumamış gibi"

"@NASA'ya Mars için yeni bir isim önerisi: Red Themyscira.

@DCComics'in Wonder Woman'ından."

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