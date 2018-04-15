Uzun bir süredir Mars'ta yaşam olup olmadığını araştıran bilim insanları yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda uzaya sperm gönderecek olan ekip, uzayda çoğalmanın imkân ve koşullarını araştıracak.

ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), uzayda döllenmenin mümkünlüğünü ve koşullarını araştırmak için uzaya ilk kez dondurulmuş boğa spermi örnekleri göndereceğini açıkladı. Nisan ayında başlayan ve Silikon Vadisi’nde bulunan NASA Ames Araştırma Merkezi tarafından yönetilen proje ise Micro-11 ismini taşıyor.

Yerçekimsiz ortamın sperm üzerindeki etkilerinin anlaşılması için yapılan proje kapsamında, insan benzeri olan boğa sperm örnekleri kullanılacak. Konu ile açıklama yapan Nasa, “Uzun süreli uzay yolculuğunun insanın üreme sağlığını nasıl etkilediğini henüz bilmiyoruz ve bu araştırma, üremenin düşük yerçekimi koşullarındaki potansiyel yaşama yeteneğini anlama noktasında ilk adım olacak” ifadelerinde bulundu.

Tahmin edersiniz ki, gönderilen sperm türleri sürekli olarak takip edilecek. Araştırmacılar bu bağlamda, spermin uzaydaki hareketlerini incelemek için bir de video kaydı kullanacak. Deneyin ardından dünyaya geri dönecek olan sperm örneği, yeryüzünde bulunan sperm örnekleri ile karşılaştırılarak aradaki farklılıklar belirlenecek.

Bilim dünyasının böyle bir deneye imza atmasındaki en büyük neden uzayda kolonileşme süreç ve aşamalarının bilinmek istenmesidir. Bu noktada daha önce boğa ve deniz kestanesi spermi ille yapılan deneyler, spermin mikro yerçekiminde aktive edilebildiğini ancak bundan sonraki basamakların ya daha yavaş gerçekleştiğini ya da hiç gerçekleşmediğini ortaya koymuştu. Peki sizce bu sefer sonuç nasıl olacak?