Çocukları Okula Gitmeye Teşvik Eden El Yapımı Tren!

Gerçek mutluluğu getiren şeyler genellikle bunun gibi küçük şeylerin sonucunda gelir. Batı Avustralya’da yaşayan yerli Punmu topluluğu, varillerden bir tren yaparak çocuklarını okula gitmeye mütevazi bir şekilde teşvik ediyor.

Çocuklar sabırsızdırlar, ve bir şey için bir defa heveslendirildikleri zaman hırslarının önünde durmak imkansız olabiliyor. Yaşam kalitesinin düşük olduğu yerlerdeki çocukların yaşama olan bağlılıkları ise tüm dünyaya ders verecek niteliktedir. İşte bu iki güzellik, batı Avustralya’nın yerli topluluğu Punmuların çocukları için bir araya geldi.

Boş varillerden yapılan tren vagonları ve bir traktörle yapılmış römork sistemi, çocukları her sabah okula götürüyor. Üstelik anaokulu seviyesinden liseye kadar değişen aralıkta, 40’a yakın yolcusu bulunan treni okul yerel okul projelendirmiş. Bölgedeki çocuklar ise her sabah okula gitmek için sabırsızlanıyorlar.

Okul Müdürü Sarah Mortimer, "Çocukları sabah erkenden okula getirmek ve onların tüm gün burada kalmasını sağlamak çok zor. Tren sayesinde % 100’e yakın bir katılım sağladık ve 10’da ancak okula gelen öğrencilerimizin çoğu artık saat 8’de okulda oluyorlar. Szö konusu 2 saat, gelecekleri için çok önemli” şeklinde konuştu.

Punmu, Avustralya'nın en izole olmuş topluluklarından biri olarak kabul ediliyor. Aboirjin kökenli topluluk, 1981'de kurulmuş ve şu anda yaklaşık 180 kişilik bir nüfusa sahip. Topluluğun yaşadığı coğrafya, çarpıcı doğası nedeniyle gezginler için popüler bir turistik mekan.