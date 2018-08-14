ABD'nin Borç Yükünün Yönetilemez Bir Duruma Geldiği Açıkland

Mega adlı bir bulut depolama sitesi sahibi Kim Dotcom, ABD'nin vergi mükellefi başına düşen borcunun 938.000 dolar olduğunu ve artık zor zamanların geldiğini açıkladı.

Kurduğu Megaupload sitesi kapandıktan sonra Mega adlı bulut sitesini kuran Finlandiyalı girişimci Kim Dotcom, yatırımcıların altın ve kripto paraya yönelmesi gerektiğini, aksi halde kayıplarının olacağını belirtti. Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kripto ve altın alın, ABD Doları değersiz olacak. ABD ekonomik çöküşüyle ​​tüm eski para birimleri çökecektir. Zor zamanlar geliyor ancak bazı yatırımlarınızı krize hazırlarsanız iyi durumda olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Takipçilerine uyarılarda bulunduğu tweetlerin devamında, "ABD'de aile başına ortalama toplam borç şu anda 845000 dolar seviyesindedir. Ortalama fonlanmamış yükümlülük ise vergi mükellefi başına 938000 dolardır. ABD borcunun ekonomik büyüme, yeni borç veya daha fazla dolar ile çözülebileceğini düşünen herkes yanılıyor. ABD İmparatorluğu çöküşe geçecek." diyerek iddialı cümleler kullandı.

Başarılı internet girişimcisi, başka bir tweetinde ise Rusya Maliye Bakanı'nın sözlerini aktardı. Dotcom, Rus Bakanı'n “ABD varlıklarına yaptığımız yatırımı önemli ölçüde azalttık. Aslında, uluslararası para olarak kabul edilen dolar, ödemeler için riskli bir araç haline geliyor. ” sözlerini hatırlattı. Tweetin devamında da "ABD borç yükü yönetilemez hale geldi. Çin, ABD borcunu düşürdüğünde doları izleyin" yorumunu yaptı.

Dotcom, daha önce de ABD'nin borç yükünü, her yıl trilyon dolar artırarak yönetilemez hale getirdiğini ve hiçbir zaman ödeyemeyeceğini söylemişti. Finlandiyalı girişimci şu anda Yeni Zelanda'da ikamet izniyle yaşıyor. ABD yetkilileri Kim Dotcom'u Megaupload ile ilgili dolandırıcılık suçlamaları konusunda ABD'ye getirmeye çalışıyor. Dotcom ise hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor. Geçtiğimiz ay, Yeni Zelanda Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin Dotcom'u ABD makamlarına teslim etme kararını onayladı. Kim'in avukatının ise kararı ülkedeki Yüksek Mahkeme'ye taşıması bekleniyor.