Konami, Hideo Kojima sonrası MGS efsanesini enteresan yönlere sokmaya devam ediyor. Yayınlanan videoları hiç beğenilmeyen MGS: Survive, oyuncuların hiç de hoşuna gitmeyecek kararlarla geliyor.

2015 yılında fırtınalı bir dönem geçiren Konami, Hideo Kojima ile kanlı bıçaklı olmuş ve yollarını ayırmıştı. Halen de gerçek sebebini kimsenin bilmediği ve 30 yıla yaklaşan sağlam bir ortaklığın sonunu getiren bu olay sonrası, Hide Kojima Playstation 4'e özel olacak olan Death Stranding'i geliştirirken, marka haklarını elinde bulunduran Konami'nin beli bir türlü doğrulmuyor.

Son olarak 'Metal Gear Solid markasına daha ne kadar zarar verebilirim?!' diye düşünmüş olacaklar ki, serinin yeni oyununa mikro ödemeler eklendiği ortaya çıktı. Konami bununla da kalmamış ve oyunu oynamak için devamlı suretle internet bağlantısına ihtiyacımız olmasına karar vermişler.

2016 yılında yayınlanan oynanış videosu (hemen yukarda) serinin hayranları tarafından 'dislike' yağmuruna tutulan oyunun gidişatı hiç de iyi görünmüyor. 20 Şubat'ta oyuncularla buluşacak olan Metal Gear Solid: Survive, Hideo Kojima'sız bir MGS'nin nasıl olacağı konusunda bizlere acı bir tecrübe yaşatacağa benziyor.