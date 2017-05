Microsoft,Bulut Veri Depolama İçin DNA'ları Kullanacak!

Microsoft, bilim-kurguyu gerçeğe dönüştürmeye adım adım yaklaşıyor. Geleceğin depolama alanları DNA'larımız olacak.

Microsoft'un bir süredir üzerinde uğraştığı çılgın bir projesi var; insan DNA'sını bir veri depolama sistemine dönüştürmek. Aslında kulağa çılgınca gelse de, insan DNA'sı bu konuda ciddi bir potansiyele sahip. Öyle ki, 1 mm'lik DNA'ya 125 bin GB'lik veri depolanamabilmekte.

Ve veriyi DNA'ya depolama konusu hayal ürünü değil, zira geçtiğimiz sene Washington Üniversitesi ile birlikte ortak bir çalışma yürüten Microsoft, 100’den fazla dilde İnsan Hakları Bildirgesi’ni, Crop Trust veri tabanını ve OK Go’s This Too Shall Pass müzik videosundan oluşan toplam 200 MB’lik veriyi, kurşun kalemin ucundan bile küçük bir noktaya aktarmayı başarmıştı.

Şimdi ise Microsoft, çok daha büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. MIT Technology Review'a proje hakkında bazı açıklamalar sunan Microsoft, önümüzdeki 10 yıllık sürecin sonuna kadar, bir veri merkezi içerisinde DNA'ya dayalı operasyonel depolama sistemi kurma amacında. Şöyle düşünün, bundan 10-15 yıl sonra, fotoğraflarınızı, videolarınızı ya da benzeri şeylerinizi depolamak için DNA'nızı kullanacaksınız. Yani harddisk'im yok, ya da flash belleği bulamadım gibi dertleriniz olmayacak.

Üstelik DNA'nız, size inanılmaz bir veri depolama alanı sunacak. Microsoft'un bu sistemi farklı şekilde değerlendirmeye yönelik adımlar da atması bekleniyor. Örneğin kurulacak veri merkezinde, popüler uygulamalar gibi şeyler mevcut olacak ve siz bunları satın alarak DNA'nıza dayalı depolama sistemine kaydedebileceksiniz.

Tabi şu an için bu sistemi uygulamak oldukça maliyetli. Microsoft'un öncelikli planlarından biri de bu maliyeti minimum seviyeye düşürebilmek.