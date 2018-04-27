Microsoft'tan Yeni Bilgisayarlar, Tablet ve Telefon Geliyor!

Dünyanın en köklü teknoloji firmalarından Microsoft, sadece işletim sistemi hizmeti vermiyor. Firmanın doğrudan kendi markası ile ürettiği Surface adındaki bilgisayarları, bulut hizmetleri ve Office programları da var. Yakında Surface ailesine yeni bilgisayarların yanı sıra telefonlar da dahil olabilir.

Akıllı telefon piyasasında bir türlü aradığını bulamayan Microsoft, bir süre önce piyasanın dışına çekilmişti. Ancak bu süre içinde boş durmadı, Surface adında yeni bir ürün serisi geliştirdi ve satışa sundu. Firma yeni bir marka yaratmaya çalışıyordu, bu strateji büyük oranda başarılı oldu.

Microsoft, 2018’in son üç ayında ya da 2019’un ilk aylarında yeni Surface modelleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. An itibariyle yurt dışında satışta olan Surface Laptop’lar, geçtiğimiz 1 yıl boyunca satışlarını %32 oranın büyüttüler. Bu şirketin yetkililerine göre beklenen performanstan daha iyiydi ve devamı da gelecek.

Bulut hizmeti olan Azure, Office 365, sosyal medya platformu LinkedIn ve oyun bölümü Xbox, her alanda büyüme kaydederek Microsoft’a ciddi miktarlarda para kazandırdı.

Önümüzdeki aylarda yeni Surface ürünleriyle ilgili net bilgiler elimize ulaşmaya başlayacaktır. Piyasayı heyecanlandıran asıl konu ise firmanın akıllı telefon sektörüne geri dönmeye çalışması. Surface Studio, Surface Laptop, Surface Book ve Surface Pro gibi bilgisayar sınıfı seçeneklerinin yanı sıra Surface Notepad adında bir tablet ve Surface Phone görme ihtimalimiz çok yüksek.

Microsoft’un yakın zamana kadar bu ürünleriyle ilgili resmi detaylar paylaşmasını beklemiyoruz, ancak firmanın donanım satışlarında aradığı kan Surface ile bulunmuş olabilir. Eğer satışları artmaya devam eder ve dev şirketlere kafa tutacak konuma gelirse, akıllı telefon piyasasına geri dönebilir. O saatten sonra her şey, Microsoft’un sunacağı Android ve iOS’a rakip olacak mobil işletim sistemine bağlı olacak.