MIT Araştırmacılarından Güvenli Kablosuz Şarj Sistemi!

MIT araştırmacıları, sahte kablosuz şarj cihazlarının, elektronik cihazlara vereceği hasarı önlemek için kablosuz şarj cihazlarının doğrulanmasını sağlayan yeni bir kablosuz şarj teknolojisi geliştirdi.

MIT’deki (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırmacılar, sahte kablosuz şarj cihazlarını engellemeyi amaçlayan yeni bir kablosuz şarj yöntemi geliştirdi.

Bütün şarj ürünleri gibi, kablosuz şarj cihazları da üçüncü şahıs firmaları tarafından genellikle resmi ürünler olarak satılıyor. MIT News sitesinde yer alan bir haberde, Britanya’daki Sözleşmeli Ticaret Standartları Enstitüsü tarafından geçen yıl yayınlanan bir araştırma kaynak gösterilerek, çeşitli online alışveriş sitelerinden satın alınan 400 şarj cihazının 397’sinin temel güvenlik testini geçemediği belirtildi.

Bu sorunun çözümü ise, eliptik kavis şifrelemesi olarak bilinen bir kriptografik doğrulama tekniği kullanan bir kablosuz şarj cihazı. Bu yöntem sayesinde, bir elektronik cihaz; kendisine bağlı olan kablosuz şarj cihazını doğrulayabilir ve kablosuz şarj cihazı, doğrulama testinde başarısız olursa şarj etme işlemini durdurabilir.

MIT araştırmacıları, aynı zamanda bu teknolojinin, iki cihazı eş zamanlı olarak daha hızlı bir şekilde şarj etmeye imkan tanıdığını da belirttiler. Mevcut kablosuz şarj yönteminin verimliliği, cihazların dahili elektrik bobinine yakınlığına bağlı olarak değişiyor. Fakat MIT’nin çözümü, mesafe farketmeksizin tüm cihazların şarj edilmesini sağlıyor.