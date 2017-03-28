MNG Holding’ten Türkiye’nin En Pahalı Alan Adı Satışı!

Ülkemizin en önemli şirketleri arasında yer alan MNG Holding, Türkiye tarihinin en büyük alan adı satın alımını gerçekleştirdi ve 500 bin TL ödeme yaparak mng.com’u satın aldı.

Kuruculuğunu Mehmet Nazif Günal’ın yaptığı ve toplamda 7 farklı sektörde faaliyet gösteren MNG Holding, alınan bilgilere göre MNG.com adresi için 140 bin dolar (500 bin TL) civarında ödeme yaparak alan adının yeni sahibi oldu. AlanAdlari.com’un kurucusu Okan Yıldırım’ın ‘MNG, ülkemizde şimdiye kadar açıklanan tüm satışlar arasında en büyük satışa imza attı’ diyor.

Pazarlıklarının 10 gün sürdüğü satış işleminin bireysel anlamda bakıldığında büyük gözükse de şirketin yıllık reklam harcamalarının yanında küçük bir miktar olduğunu söyleyen Yıldırım, .com’un kullanıcı bazında güçlü bir uzantı olduğunu, alan adına yaptığı bu yatırım sayesinde şirketin diğer alanlardaki faaliyetlerinden daha fazla verim alacağını söyledi.

Şu an için şirket tarafından resmi bir açıklama gelmedi, fakat yakın bir zamanda bu satışı dnjournal.com üzerinden göreceğiz. Dolayısıyla MNG.com.tr olan şirketin web adresi de MNG.com adresine yönlendirilecek.

Son olarak UcakBileti.com’un 2011 yılında alan adını 250 bin dolara satın aldığını, fakat o zamanın dolar kuru hesaplamasına göre 410 bin TL’ye denk geldiğini söyleyelim.