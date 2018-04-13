Modern Bir Taşınabilir Evde Yaşamaya Ne Dersiniz?

Dünyanın her yerinde emlak fiyatları almış başını giderken, insanlar daha çok küçülmenin derdine düştüler. Bu bağlamda TruForm Tiny’in ürettiği taşınabilir ev oldukça şık ve işlevsel görünüyor.

Yükselen ev fiyatları ile birlikte insanlar çareyi alternatif yollar aramakta buldular. Bu çoğu zaman metrekare miktarını azaltmaktan yana olsa da, bazen de ortaya daha çılgın fikirler çıkabiliyor. Bu noktada duruma el atan üreticilerden biri de TruForm Tiny idi. Üretici yakın bir zamanda Urban Payette adında bir çekilebilir konut açmıştı ve evin en eşsiz özelliği yaşayacağız bölgeyi seçebilme şansınız var.

Küçük bir alan içerisine doldurulan işlevsel yöntem ve araçlar ile yaşam kalitenizde bir eksilme olmayacak. İçerisinde bulunan düğme ile çalışan asansörlü yatak sayesinde de yatağı istediğiniz zaman indirip kaldırarak ferah bir yaşam alanı elde edebileceksiniz. Peki ya elektrik kesintisi olursa? Bu durum da tabii ki göz ardı edilmemiş. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında ev sahibi, eklenen bir kol sayesinde bu işlemi fiziksel olarak yapabilecek.

İçeride bulunan yatak 2 kişiliktir ve minik evde aslına bakarsanız çift kişi olarak da yaşayabilirsiniz. Geceleri yatarak kullandığınız bu araç gündüzleri sizin yatağı kaldırmanız halinde bir masaya dönüşecektir. Anlayacağınız o ki, geceleri yatak odası olan alanınız gündüzleri bir oturma odasına dönüşebilir.

Küçük evde bunun yanı sıra tam boy bir buzdolabı ve fırın içeren bir de mutfak bulunmaktadır. Banyo; tuvalet, paslanmaz çelik bir duş teknesi, lavabo, çamaşır makinesi ve çamaşır kurutma makinesi için tamamen yeterlidir.

Evin içerisinde rahat rahat gezinebileceğiniz bir alan dışında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm donanımlar mevcuttur. Toplamda 344 metrekare olan ev akıllıca tasarlanması nedeniyle de oldukça iyi gün ışığı alır. Tüketiciler bu bağlamda sizin istekleriniz doğrultusunda bu evi değiştirebileceklerinin de altını çiziyorlar. Asansörlü yatak istemiyorsanız örneğin haliyle fiyat düşecektir. Fikir hoşunuza gittiyse bağlantıya tıklayarak konu hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki siz bu ev hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu evde yaşamak ister miydiniz?