Dünya’yı 40 Metrelik Bir Asteroidin Ziyaret Edecek

NASA, bu cuma gecesi 40 metre boylarında olduğu tahmin edilen bir asteroidin Dünya’nın çok yakınından geçeceğini açıkladı.

NASA, “2018 CB” isimli asteroidin Türkiye saatine göre, cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 01.30’da Dünya’nın yanından geçeceğini duyurdu. Gezegenimizin yakınından geçecek dev asteroid, NASA’nın açıklamalarına göre 15 ila 40 metre arasında bir büyüklüğe sahip.

NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı’ndaki Yakın Dünya Nesneleri Araştırma Merkez Müdürü Paul Chodas, “2018 CB oldukça küçük gibi gözükse de, 2013’te Rusya’nın Çelyabinsk kentinde düşen asteroidden daha büyük olabilir” dedi.

“Bu boyuttaki asteroidler genellikle gezegenimize bu kadar yaklaşmaz, belki yılda bir veya iki kez olabilecek bir olay” diyen Chodas, asteroidi görmek isteyenlerin bir teleskoba ihtiyaç duymayacağını, çıplak gözle de asteroidin gözlemlenebileceğini açıkladı. Bu tarz asteroidler dünyamız için büyük bir tehlike oluşturamasa da, çarptığı bölgede zararlar oluşturabiliyor.

Uzaydan ziyaretçilerimiz geldiği kadar, bizler de uzaya bazı yolcular gönderiyoruz. Örneğin dün gece SpaceX, tarihi bir hamleyle dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy’i içinde bir Tesla Roadster ile birlikte uzaya gönderdi. Tesla Roadster’ın 6 aylık yolculuğun ardından Mars’a ulaşması bekleniyor.