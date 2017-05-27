Nasa'nın Uzay Aracı, Jüpiter'deki Gariplikleri Keşfediyor

Juno uzay aracı, Jüpiter'de bir takım garip olaylara şahit oluyor.

Nasa'nın Juno uzay aracı, güneş sistemimizin en büyük gezegeniyle ilgili birçok bilgi gönderdi. Geçen Ağustos ayında başlayan görevle ilgili büyük veri toplama belgesinin sonuçları ortaya çıktı.

Juno, Jüpiter'in kutupları etrafında oldukça geniş bir yörüngede tutuluyor ancak kuzey ile güney arasında geçiş yaparken her 53 günde bir devasa gezegenin geri kalanına daha yakından bakmak için bir miktar daha yaklaşıyor. Bu yaklaşılan süre 2 saat kadar sürse de , elde edilen 6 megabaytlık verinin Dünya'ya ulaşması 1,5 günü bulabiliyor.

Şimdiye kadar, Jüpiterdeki fırtınaların ne denli büyük olduklarını duymuştuk. Bu fırtınalar devam ediyor ve Dünya'ya eşdeğer büyüklükteler!

Görev aynı zamanda önceden bildiğimiz ,Jüpiter'in manyetik alanı üzerine. Bu araştırmanın da doğruladığı gibi, Jüpiter'in manyetik alanı epey yoğun. Hatta öyle bir yoğunluk ki, Dünya'nın manyetik alanından 10 kat daha fazla.

San Antonio'daki Güneybatı Araştırmalar Enstitüsünden baş araştırmacı Scott Bolton, bir basın bülteninde "Arıştırmadan önce, Jüpiter'de bağzı ilginç şeyler bulacağımızı biliyorduk. Ancak burada bulduğumuz şeye göre Jüpiter, sıcaklığını düşürebiliyor. Böyle bir şeyi kesinlikle beklemiyorduk ve bu olay, bir adım geri atıp Jüpiter hakkında tekrar düşünmemize neden oldu."

İlk yakından uçuştan elde edilen bulgular bu hafta Science and Geophysical Research Letters'da yayınlanan bildiride bulunuyor. Sonraki yakından uçuşun 11 Temmuz'da, Büyük Kırmızı Leke'nin üzerinden olması planlanıyor.