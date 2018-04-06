NASA'nın Su Altı Robotları, Dünya Dışı Keşfe Hazırlanıyor

NASA, özellikle Titan üstünde çalışacak olan ve Güneş sistemimizdeki gezegenlerin, göllerindeki derinliklerinde görevlendirilecek robotların testlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kahraman robotlar uzayın derinliklerinde hayat belirtisi ya da yaşama dair ipuçları arayacak.

Bildiğiniz üzere evrende yalnız olmama ihtimalimiz yalnız olma ihtimalimizin bir hayli üstünde. Bu tür bir konu üstünde 'araştırma' dediğimiz vakit aklımıza ilk gelen oluşum tabii ki NASA oluyor.

NASA, Güneş sistemimizde herhangi bir yerde yaşam belirtieri varsa, bunun buzlarla kaplı gezegen yüzeylerinden birinde olabileceğine inanıyor. Bu sebeple bilim insanları, Titan ve Jupiter’i keşfetmeye yönelik gizemli derinliklere dalabilecek robotlar geliştirmiş durumda. Tabii bu robotların dalacağı yüzeyleri dünya şartlarıyla değerlendirmek haksızlık olur, zira karşılaşacakları anormal derecedeki soğuklar hayal edebileceğimizin de ötesinde.

Satürn’ü ve uydularını keşfetme misyonu boyunca Cassini uzay aracı, Titan’ın yüzeyinde yüzlerce küçük gölün yanı sıra 3 adet deniz benzeri form keşfetmişti. Bilim isanlarının düşüncesine göre bu buzulun altında dünyamızdakine çok benzeyen bir deniz var. Metan formu barındıran bu denizlerin evrim ve yaşam formu bazında birçok sır barındırdığını düşünülüyor.

NASA'nın üretmeyi planladığı olası denizaltı modellemesi

İşte bu robotlar da tam burada devreye giriyor keşfin daha sağlıklı yapılabilmesi olası farklılıkların keşfedilebilmesi adına bu cesur robotlar hiç bilinmedik bu suyun derinliklerinde yollarını bulmaya çalışacaklar. Robotlardan gelen hamleler doğrultusunda ise NASA’nın 20 yıl içerisinde yüzey şartlarına uygun bir denizaltı ile keşfi daha da güçlendirmesi planlanıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz, orta ölçekli bir gelecekte denizin buz gibi sularından gelen bir yaşam haberi alabilecek miyiz?