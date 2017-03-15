NASA'dan 360° Videoyla Yeni Ay Roketini Yerinden Keşfedin!

NASA yeni roket teknolojileri üzerinde çalışmaya devam ederken meraklılarını da unutmadı.

Tamam, Ay’a uzun seneler önce ayak bastık. Ancak o çalışma döneminin ne kadar ilerisinde olursa olsun fazlasıyla zahmetli ve tehlikeliydi. NASA’nın üzerinde çalıştığı yeni Ay roketi RS-25’in parçaları bir araya geliyor ve ateşleniyor! Tabi bunu yazıyla anlamak zor. Yetkililer bu durumu fark etmişler ve 360 derece çektikleri bir videoyla olayı daha iyi anlamamızı istemişler.

Salı günü yayınlanan videoda roketin tam 226 bin kilogramlık itiş gücünün nasıl yaşandığı görülüyor. Bu rokette bulunan motorlardan dördü NASA'nın Space Launch System (SLS) projesinin tabanına eklenecek. SLS, Apollo astronotlarını aya fırlatan Satürn V roketlerindeki teknolojiyi bir adım öteye taşımak üzere tasarlanmış 70 metrelik roketlerdir.

ABD’de kongreden çıkan yeni bir yasa tasarısı NASA'dan yeni roket ve Orion uzay gemisi projelerini 2018 yılına kadar başlatmasını istiyor. Ayrıca kuruluşa 2021 yılına kadar aya astronotlar göndermeye ve 2033 yılına kadar insanlığı Mars'a ulaşmak için çalışmalarını hızlandırması için baskı yapılıyor. Eğer Trump yasayı onaylarsa tabi…