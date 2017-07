Need for Speed Payback'in yeni fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda daha çok araç modifikasyonuna yönelinmiş.

Electronic Arts’ın yarış tutkunları için her sene çıkardığı oyun serisi Need for Speed’in bu sene çıkacak yeni oyunu Payback, piyasalara ne kadar sağlam geldiğini yayınladığı yeni fragman ile kanıtladı. Daha çok oynanış/tanıtım tarzı bir yapıyla gelen fragmanda dikkat çeken birkaç detay var. Oyunun mekanik kısmını gördüğümüz videoda, oyuncuların yıllardan beri görmek istediği yeniliklerin sonunda bu oyunla birlikte eklendiğini görmüş olduk.

Need for Speed Underground 2’de yaptığımız modifiyelerden beri bir türlü kopamadığımız modifiye özelliğine Payback ile geri dönen EA, bunun dışında farklı araç türleri, yollar, araba güç modifikasyonları gibi birçok özelliği düşünmüş gözüküyor.

Yayınlanan videoya bakacak olursak online modda da bir hayli kalabalık olacak oyun, Hızlı ve Öfkeli serisinden aldığı aksiyon sekansları ile birlikte oynanabilirliği de bir hayli artırmış.

Need for Speed 10 Kasım’da oyun severlerin beğenisine sunulacak. Dilerseniz oyunu hemen ön siparişle satın alabilirsiniz.