Teknoloji devlerinin unutulmaz patronları, insanlığın gelişimine ve tarihe büyük izler bıraktılar. Amansız bir rekabet ortamında, dostluk ve nefret çizgisi arasında gidip gelen Bill Gates ve Steve Jobs ilişkisine yakından bakıyoruz.

Dile kolay tam 30 yıllık bir geçmiş, dünyaya mal olmuş iki dev teknoloji şirketi ve bitmek tükenmek bilmeyen bir rekabet. Bazen temkinli müttefik, bazen nefret dolu stratejiler. Hepsi Steve Jobs’un vefat etmesiyle son bulmuş gibi görünüyor ama aslında öyle değil.

Bugün Apple olmadan Microsoft, Microsoft olmadan Apple’ın varlığından söz etmek neredeyse imkansız. Yıllarca “düşmancasına” bir dostluk yürüten Jobs ve Gates, bizlere bir çok şey bıraktılar. İşte bu tuhaf ilişkinin tarihi:

1. Bill Gates ve Steve Jobs her zaman düşman değillerdi. Microsoft, Apple II’nin PC’si için bir yazılım ortaklığına gitmişti. Gates ve Jobs Apple’ın ofisinde düzenli olarak bir araya gelip toplantı yaparlardı.

2. 80'lerin başında Jobs, devrim yaratan grafik arayüzüyle Apple Macintosh bilgisayarı için Microsoft yazılımlarını kullanmak istedi ve Gates’in yayına Washington'a gitti.

3. Apple’ın bütün platformlarının sınırlı olduğunu bilirsiniz. Bu fikri duyan Gates, hiç etkilenmedi: “Bu biraz garip bir ziyaretti. Bu ziyaret kendisinin artık bana, daha doğrusu şirketime ihtiyacının olmadığı manasına geliyordu. Buna rağmen ortaklığa katılmamıza izin vermiş gibi bir havası vardı.”

4. Macintosh'un piyasaya sürülmesinden sonraki ilk birkaç yıl boyunca, Microsoft ve Apple birlikte çalıştı. Bir noktada Gates, Mac için daha fazla çalışan görevlendirdiğinin altını çizdi. Microsoft'un Windows'un ilk sürümünü 1985'te duyurduğunda, zaten bitmek üzere ortaklık ilişkisi son buldu.

5. Jobs çok öfkeliydi ve Gates’i Microsoft'u Macintosh'tan koparmakla suçladı. Ancak Gates bunu hiç umursamadı.

6. Gates, Macintosh'un grafik arayüzü için, Xerox'un Palo Alto Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen bir grafik arayüzünden ilham alındığını biliyordu ve Jobs’u hırsızlıkla suçladı. Bu noktadan sonra kurucular arasındaki bağlar iyice koptu. Jobs o günler hakkında "Gates utanmaz biri, bağlarımızı o koparttı” sözlerini sarf ediyor.

7. Karşılıklı aşık atışmaları ve nefret dolu bir ilişki. Artık seviye, birbirlerinin gençliğine ve geçmişine laf söylemeye kadar düşmüştü. Gates, Jobs’un bir insan olarak fazlasıyla kusurlu olduğunu söylüyor, onun çok tuhaf biri olduğunu dile getiriyordu.

8. Gates, “O gerçekten teknolojinin ne olduğunu bilmiyordu ancak, yaptığı işe dair muhteşem bir önsezisi ve içgüdüsü vardı” şeklinde konuşuyordu. Elbette arayı ısıtmak için değildi bu sözler.

9. 1985’te Jobs, Apple’dan kovuldu ve NeXT adında başka bir bilgisayar şirketi kurdu. Bu durum bile aradaki buzları eritmedi. NeXT hezimete uğradı ve Microsoft, bilgisayar üretimini tekeline alıp devleşti.

10. Jobs olmadan büyük bir düşüşe geçen Apple, NeXT’i satın aldı ve Jobs’ı tekrar görevinin başına getirdi. Kendisi “Microsoft hiçbir zevk vermiyor ve bir anlam ifade etmiyor. Ürünleri orijinal değil ve kültürel etmenlerden uzak” şeklinde konuşarak rekabeti kızıştırıyordu.

11. 1997'de Jobs tekrar Apple CEO'su oldu ve batmakta olan şirketini kurtaran Microsoft'a karşı hoşnutsuzluğunu gizlemek zorunda kaldı. Apple Macworld tanıtımında Bill Gates, uydu bağlantısı sayesinde büyük ekrana konuk oldu ve Apple, Microsoft’tan yatırım desteği aldığını açıkladı. Jobs ilerleyen zamanlarda Gates’in “koca kafasını” sahneye çıkardığı için pişman olduğunu söyleyecekti.

12. 2000’de Gates genel müdürlük görevini Steve Ballmer’a devretti. Jobs bu durumdan hoşnut kaldığını dile getirerek “Ballmer görevde olduğu sürece Microsoft'da herhangi bir şeyin değişeceğini sanmıyorum" sözlerini sarf etti.

13. Gates, "Apple’ın kapalı sistemde bütünleşik yaklaşımı, dümende Steve olduğu için iyi gidiyor. Ancak bu anlayış Apple’a ileride zafer kazandıramayabilir” açıklamasında bulundu. Çünkü Apple hem Mac hem iTunes gibi atılımlarıyla kükreyerek geliyordu.

14. Gates 2006'da hayırseverlik işlerine odaklanmak için Microsoft'tan ayrılmaya karar verdiğinde bile Jobs'un öfkesi dinmemişti: "Bill, temelde yaratıcı olmayan birisi ve hiçbir zaman bir şey icat edemedi. Bu yüzden hayırseverlik alanında teknolojiden daha iyi işler başaracağını düşünüyorum" dedi.

15. Zaman geçtikçe iki lider birbirlerine saygı duymaya başladı. 2007'de düzenlenen bir konferansta sahneye çıkan Gates, "Steve'in tarzına yakın birçok şey çıkartacağım” demişti. İlerleyen zamanlarda Jobs, Gates için şunları söyledi: "Yaptığı işlere hayranım ve çok etkileyici. Onunla çalışmaktan hoşnutum ve aslında sektöre yönelik iyi bir espri anlayışı var.”

16. Gates ve Jobs aslında içten bir dosttu. Gates iş hayatının sonuna yaklaşırken Jobs vefat etti ve kendisi için "Steve'e saygı duyuyorum, birlikte çalışmak zorundaydık ve birbirimiz her zaman destekledik. Bunların hiçbirisi beni rahatsız etmiyor.

17. Apple şu an dünyanın en değerli şirketi ve Gates muhtemelen vefat edene dek dünyanın en zengin iş adamı olarak anılacak.