Netflix Deneyiminizi Kat Kat Arttıracak 7 Tavsiye

Son dönemlerde Türkiye'de ve dünyada oldukça popüler olan ve özellikle de kendisi adına yaptırdığı dizilerle de adından konuşturan Netflix, bizlere kaliteli bir izleme ortamı sunuyor. Bu yazıda size vereceğimiz 7 tavsiye ile Netflix deneyiminizi kat kat arttırabileceksiniz!

Netflix, insanların izleme alışkanlıklarını dünya çapında değiştiren bir platform. Önceleri sadece bir dizi ve film izleme platformuyken, zamanla kendi orijinal içerikleriyle "Televizyon" anlayışımızı farklı bir seviyeye çıkarttı. Öncelikle kendi dizilerinin her yeni sezonunun tamamen yayınlanması ilk ezber bozmalarıydı. Şimdi ise Netflix birden çok platformla ve birçok özellikle göz dolduruyor. Gelin sizinle Netflix kullanımınızı kolaylaştıracak 7 özelliği birlikte inceleyelim.

İnternet bağlantısı olmadan izleme(!)

İnternetinizin olmayacağı uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve izlediğiniz dizinin yeni bölümünü çok merak ediyorsunuz. Ya da işe giderken dizi izlemek istiyorsunuz ama internet paketinizden yesin istemiyorsunuz. Netflix'in tablet ve akıllı telefonlar için olan uygulamasında kaydedip, daha sonra çevrimdışı izleme özelliği var. Wi-Fi'ın çektiği bir yere gidin. İzlemek istediğiniz diziyi ya da filmi seçin ve indir tuşuna basın. Bu sayede listenize eklediğiniz dizi veya filmleri çevrimdışı olarak da izleyebileceksiniz.

"Hala İzliyor Musun?" Sorusuna Son

Narcos'un yeni sezonu çıktı ve siz sezon maratonu yapıyorsunuz. Birkaç bölümden sonra Netflix'in sorusu hep aynı: "Hala İzliyor Musun?" E yani, evet izleyeceksiniz. İşte bu sorunun çıkmasından yorulanlara tavsiyemiz, Flix Assist isimli Chrome eklentisi. Eklenti sürekli bu sorunun çıkmasını engellediği gibi, bir sonraki bölüme geçerken ki geri sayımı da ortadan kaldırıyor. Siz de maratonunu yapacağınız dizinizi, araya bir şeyler girmeden rahat rahat izleyebiliyorsunuz. Flix Assist'i buradan indirebilirsiniz.

"İzlediklerimden sıkıldım, peki ya başka ne var?"

Netflix diziyi otomatik oynatma ile arka arkaya izlerken, siz diziyi durdurduğunuzda sizin için kütüphanesindeki diğer dizi ve filmlerle ilgili fragmanlar gösteriyor. Bu fragmanları isteğe bağlı geçebiliyorsunuz. Ancak yeni tatlar arayanlar için bizce bu harika bir özellik.

İzleme geçmişinizden kaldırmak istediğiniz dizilere de çare var

Biliyorsunuz, Netflix 2'den 4 bilgisayara kadar ödeme seçeneklerine göre birden fazla kişinin bir hesabı kullanmasına izin veriyor. Bu aslında daha çok Netflix hesabını birden fazla kişiyle birlikte kullananlar için faydası olabilecek bir çare. Yakın arkadaşlarınızla birlikte toplaşıp bir Netflix hesabı aldınız ama yakın arkadaşlarınızın, sizin romantik Hint filmlerini izlediğinizi bilmesini istemiyorsunuz. Ya da rastgele izlediklerinizden dolayı izleme önerileriniz çıldırmış durumda, Netflix'in size uygun oluşturduğu algoritmayı düzenlemek istiyorsunuz. Bu link üzerinden izleme etkinliğinizi düzenleyebilir, istemediğiniz dizi veya filmleri listenizden çıkarabilirsiniz.

Netflix Ruleti oynamak ister misiniz?

Ne izleyeceğinizi seçemediniz ve bir süredir bu konuda kararsızsınız. Diyelim ki Netflix önerileri de yetmiyor. Size "Flix Roulette"i öneririz. İsterseniz tür, yönetmen ya da sevdiğiniz oyuncuya göre rastgele sonuç isteyin ya da hiçbirini seçmeyip tamamen rastgele sonuçlarla yeni dizi ve filmlere yelken açın. Flix Roulette'e buradan ulaşabilirsiniz.

Daha detaylı arama yapmak istiyorsanız

Ras​tgele arama yapmak size göre değil ve daha detaylı arama yapmak istiyorsunuz. Netflix'in genelde "Komedi" veya "Romantik" gibi size sunduğu tür ayrımları yeterli değil. Ancak Netflix dizi ve filmleri alt türleriyle birlikte etiketleyen bir platform. Eğer alt tür listesine ulaşmak istiyorsanız, buradan düz sıralı bir listeye ulaşabilirsiniz. Ya da daha detaylı bir liste için WhatsonNetflix'deki detaylı tür kodu listesini de kullanabilirsiniz. Listeye buradan ulaşabilir ve alt tür kategorilerine ulaşmak için, "http://www.netflix.com/browse/genre/koduburayagirin" linkindeki ilgili kısma listedeki kodları yazabilirsiniz.

Yükleniyor uyarısından kurtulabilirsiniz

Tam dizi veya filminizi izlerken yükleniyor uyarısı almak gerçekten can sıkıcıdır. Netflix genelde ülkenizdeki internete göre en iyi performansı vermeye çalışır. Ancak bağlantı gücünüz düşükse izlediğiniz platforma göre "bitrate", yani bir görüntünün içerdiği veri miktarı ayarını düşürerek, izlediğiniz şeyi daha stabil izlemenize olanak verebilirsiniz. Bitrate menüsünü açmak için bilgisayardan "Ctrl+Shift+Alt+S", Xbox 360, Playstation 3 ve Wii konsolları üzerinden bu menüye ulaşmak için ise "yukarı tuşuna iki kez, aşağı tuşuna iki kez, sol, sağ, sol, sağ ve dört kez yukarı" yapabilirsiniz. Açılan menüde daha düşük bitrate'i seçip override'a tıklayarak izlemenize devam edebilirsiniz.