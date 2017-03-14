Netflix, Godzilla'nın Anime Filmi İle Geliyor!

Devasa yaratık Godzilla, ilk kez anime filmi olarak gelecek. Netflix tarafından yayınlanacak filmin nasıl olacağı merak konusu.

Godzilla efsanesini bilmeyen yoktur. Film endüstrisinin en ünlü canavarlarından birisi olarak gösterilen Godzilla, 63 yıldır sinema hayatına devam ediyor. En son 2014 yılında sinema ekranlarında gördüğümüz Godzilla bu filmde birçok eleştiri almıştı, ancak burada canavarın suçundan ziyade filmi yapan ekipte sorun var demek daha doğru olacaktır.

Bildiğiniz gibi sinema evreninin bir başka devasa yaratığı Kong ile yakında bir film projesinde birleşecek Godzilla'nın bu filmde nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Kong: Skull Island’ın daha yeni vizyona girdiği düşünülürse Godzilla’yı sinema ekranında görmemize uzun zaman var diyebiliriz, ancak Netflix projesi olarak yeni bir Godzilla filmi çok yakın zamanda çıkacak. Anime filmi olarak çıkacak film, 26 Mart’da Japonya’da girmesi beklenen tiyatronun ardından yayınlanacağı açıklandı.

Anime hayranlarını çok sevindiren bu filmin ardında, orijinal yapımcı Toho ve Polygon Pictures yer alıyor. Godzilla animesinde yönetmenler, Kobun Shizuno ve Hiroyuki Seshita olacak. Godzilla hayranı olup bir de üzerine animeleri seviyorsanız, o zaman değmeyin keyfinize.