The Punisher'ın Yayın Tarihi Ve Fragmanı Çıktı

İntikam planları yapan Frank Castle'ın hikayesini anlatan dizinin fragmanı çıktı. Yayın tarihi ise 17 Kasım olarak bildirildi.

Görünen o ki ‘The Punisher’ yakında yayına başlıyor. Netflix, 17 Kasım’da yayına girecek olan dizinin yeni serileri için bir fragman yayınladı.

Tahmin edeceğiniz üzere fragman, Frank Castle’ın (Jon Bernthal) geçmişte orduda tacize uğradığı olaylar üzerinde yoğunlaşıyor. Castle’ın öldürülmeyi ya da sakat bırakılmayı hakkettiğini düşündüğü kişilerle ilgili bir senaryodan çok, özel bir intikam hikayesi üzerinde yoğunlaşıyor fragman. Nedeni de bunun, Castle’ın zorbalığını daha makul göstereceğinin düşünülmesi olsa gerek. Neyse, izleyin ve kendiniz karar verin:

Karen Page (Deborah Ann Woll)’in görünmesinin haricinde bu hikayeyi büyük Marvel evrenindeki herhangi bir şeye bağlayan çok az şey var bu fragmanda. Marvel Netflix dizilerine genel anlamda baktığımızda hepsinin birbiriyle bir bağlantısı olduğunu görürüz ama bu fragman son derece ilgisiz gibi duruyor. Tuhaf. Aslında bu fragmanda hemen hemen hiçbir şey Marvel’i çağrıştırmıyor. Ne çizgi romanlar, ne de başka bir şey. Benzeyen tek şey, silahlı bir adamın intikam hikayesine dair jenerik.