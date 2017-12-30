Netflix'in ilk Yüksek Bütçeli Yapımı Bright'ın Gişesi Belli

Netflix'in ilk yüksek bütçeli yapımı Bright'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk hafta izlenme rakamları belli oldu.

Netflix internetten izleme platformu olarak, aktif kullanıma geçtiği günden bugüne oldukça cesur bir platform oldu diyebiliriz. Yüksek bütçeli ve sevilen dizileriyle, izleme alışkanlığını resmen değiştiren Netflix'in, ilk yüksek bütçeli film denemesi Bright'dan da, tüm eleştirilere rağmen oldukça iyi bir sonuç aldı. Nielsen verilerine göre Netflix, Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça iyi bir açılış haftası geçirdi.

Verilere göre Netflix'de yayınlandığı ilk hafta sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Milyon kullanıcı tarafından izlenen Bright, ABD'deki sinema bileti ücretlerinin yaklaşık 9 Dolar civarında olduğu düşünülürse, eğer sinema salonlarında vizyona girse yaklaşık 99 Milyon Dolar'lık bir gişe yapmış olacaktı. Bu da oldukça iyi bir açılış yapmış olan "Fate Of The Furious" yani "Hızlı ve Öfkeli 8"in ABD'deki ilk hafta gişelerine neredeyse eşdeğer.

Yani Netflix ilk yüksek bütçeli yapımından oldukça fena olmayan bir izlenme oranıyla, bu cesur adımından alnının akıyla çıktı diyebiliriz. Eleştirmenlerin filme yaptığı tüm eleştirilere rağmen Bright, izleyici oylamalarında gayet iyi puanlar almıştı. Kişisel olarak film o kadar da iyi bulmadıysam da, bu Netflix'e ileride daha yüksek bütçeli ve daha iyi yapımlar yapması için cesaret verecektir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?