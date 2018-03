Nokia 1 ve 7 Plus İngiltere'de Satışa Sunuldu

Nokia'nın ses getiren MWC 2018 etkinliğinden sonra iki yeni modeli İngiltere'de satışa çıktı. Nokia 1 ve Nokia 7 Plus, hem fiyat hem de performans anlamında oldukça iddialı telefonlar.

Nokia'nın MWC 2018'de tanıttığı yeni akıllı telefonlarından Nokia 1 ve Nokia 7 Plus, Amazon UK üzerinde ön satışa sunuldu. Android Go'lu Nokia 1, £79,99 (Vergiler hariç: 449,23 TL) gibi gerçekten uygun bir fiyatla sunuluyor. Nokia 7 Plus ise orta-üst segmente göz kırpıyor. Fiyatı £349.99 (Vergiler hariç: 1965,61 TL) olarak belirlenen Nokia 7 Plus, bulunduğu fiyat aralığına göre oldukça iyi özellikler sunuyor.

MWC'de 5 farklı telefon tanıtan Nokia'nın ilk iki modeli satışa sunuldu; ilerleyen zamanlarda da Nokia 8 Sirocco, Nokia 6 (2018) ve Nokia 8110 4G modellerinin satışa çıkması bekleniyor. Satışa sunulan telefonlardan en uygun fiyatlısı olan Nokia 1, giriş seviyesi bir telefon olarak sadece günlük ihtiyaçlarınızı sizi yormadan karşılamayı hedefliyor. Android 8.0 Oreo'nun Android Go versiyonuyla gelen Nokia 1, 4.5 inçlik 854 x 480 çözünürlüğünde bir ekrana sahip. 1 GB RAM ve 8 GB artırılabilir depolama kapasitesiyle gelen telefon, gücünü Mediatek 4 çekirdekli 64-bit MT6737M çipinden alıyor.

Android One projesi kapsamında satışa sunulan Nokia 7 Plus ise, Nokia'nın en güçlü silahlarından biri olmaya aday. İnce çerçeveler, çift kamera ve parmak izi okuyucusuna sahip olan telefon, tahmin edebileceğiniz üzere Nokia 1'den çok daha güçlü. 6 inç Full HD+ (2160 x 1080) ekran, 4 GB RAM ve 64 GB artırılabilir depolamaya sahip olan Nokia 7 Plus, gücünü Qualcomm'un 64-bit sekiz çekirdekli Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor.

Nokia'nın yeni akıllı telefonları tüm dünyada yankı uyandırdı. Ülkemizde de yakın bir zamanda satışa çıkması planlanan Nokia'nın yeni modelleri, doğru fiyattan giriş yaptığında ciddi satış rakamlarına ulaşabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Nokia'nın yeni akıllı telefonlarını nasıl buldunuz?