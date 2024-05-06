Sipsivri Dikenlere Sahip Kirpiler Nasıl Çiftleşebiliyor? (Bugünlük Bu Kadar İnternet Yeter...)

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Yırtıcılardan ve potansiyel düşmanlarından korunmak için dikenlere sahip olan kirpiler, nasıl oluyor da bu dikenlere rağmen çiftleşebiliyor?

Diğer hayvanlara kıyasla kirpilerde tehlikeli dikenler olması, nasıl çiftleştikleri konusunda merak uyandırıyor. O keskin dikenler, çiftleşme sırasında birbirilerine batmıyor mu? Yaralanmıyorlar mı?

Çiftleşme ritüellerinden başlayarak dikenlerine rağmen nasıl çiftleşebildiklerini ve yaralanmadıklarını anlatalım.

Dikenlerinden dolayı özel bir çiftleşme yöntemine sahipler.

kirpi

Çiftleşme mevsimi geldiğinde erkek kirpiler, dişi kirpi arayışına geçer. Çiftleşebileceği bir dişi bulduğunda ise cezbetmek için, doğadaki diğer hayvanlarda olduğu gibi sesler çıkarır. Hatta bazen dans eder. Eh, bu ritüelden etkilenen dişi kirpi kendini çiftleşmeye hazırlar.

Çiftleşme pozisyonuna geçeceklerinde belirli hareketler yaparlar.

kirpi çiftleşme

Çiftleşmeye hazır olan dişi kirpi, erkeği zarar görmesin diye dikenlerini yatay bir pozisyona alır. Erkek kirpi ise dişinin arkasına yaklaşırken dikkatli davranır. Dişi kirpinin dikenleri arasında güvenli bir yol bulur ve dikenler en yana yatmış durumdayken çiftleşme kısa sürede gerçekleşir.

Hatta çiftleşmeden çok, doğru pozisyonu bulmak daha fazla zaman alabilir. Birbirileriyle işleri bittikten sonra ise herkes kendi yoluna… Döllenmiş yumurtalar, 1-2 ay içinde 3-5 yavru olarak dünyaya gelir.

Çiftleşme anının nasıl olduğunu aşağıdaki videodan da izleyebilirsiniz:

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