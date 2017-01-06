Nokia'nın Bu Yıl Piyasaya Süreceği Uygun Fiyatlı Android Telefonu Nokia E1 Sızdırıldı!

Nokia’nın bu yıl içinde piyasaya süreceği telefonlardan biri olan Nokia E1’in özellikleri ortaya çıktı.

Bu sene içinde 6-7 farklı Nokia modelinin piyasaya sürüleceği bir süre önce ortaya çıkmıştı. Şimdi de bu Nokia modellerinden biri olan Nokia E1 ilgili bazı bilgiler açığa çıktı.

Nokia D1C

Sızdırılan bilgilere göre Nokia E1’de Qualcomm’un dört çekirdekli ve 1,4 GHz hızındaki Snapdragon 425 işlemcisi ve bu işlemciye entegre Adreno 308 grafik işlemcisi yer alacak. RAM kapasitesi 2 GB olacak olan telefonun 16 GB depolama alanı bulunacak. Nokia E1’in ekranı ise 5,2 ya da 5,3 büyüklüğünde ve HD çözünürlükte olacak. Telefonda 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera bulunacak. Telefonun satış fiyatının ise 150 dolar civarında olması bekleniyor.

Nokia E1’in, Nokia D1C ile birlikte 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.