Nokia’nın 4 Mükemmel Telefonunun İşlemcileri Sızdırıldı!

Nokia, Mart ayında gerçekleştirdiği geri dönüşünden bu yana dur durak bilmiyor. Firma, yıl içinde en düşük sınıftan amiral gemisine kadar 4 yeni cihaz çıkartmayı planlıyor. Bu cihazların hangi işlemciyi kullanacakları ise -galiba- belli oldu.

Nokia, geçtiğimiz aylarda çıkardığı 3,5 ve 6 modelleriyle büyük beğeni toplamıştı. Andrioid ile resmen kendine gelen firma, 2017 bitmeden 4 farklı cihaz çıkartmak istiyordu ve bizler de bu cihazlar hakkındaki resmi duyuruları bekliyorduk. Söylenti kazanı her zamanki gibi kaynamaya devam etti ve yapılan sızıntılara bir yenisi daha eklendi.

HMD Global, zaten haftalardır yeni amiral gemisi için çok çalıştıklarını söyleyip duruyor, ancak firma ser veri sır vermiyordu. Bir akıllı telefonun en önemli donanım birimi olan işlemci yongaları ise gelecek amiral gemisi dahil olmak üzere 4 yeni cihazın en merak edilen özelliğiydi. Nihayet hangi cihazın hangi segmentte üye olacağını kolaylıkla anlayacağımız o sızıntı gerçekleşti. İddialara göre yeni Nokia’lar aşağıdaki işlemci yongalarıyla gelecekler:

Nokia 2 - Snapdragon 212

Nokia 7 - Snapdragon 630

Nokia 8 - Snapdragon 660

Nokia 9 - Snapdragon 835

Edinilen bilgilerden hareketle, Nokia 2’nin başlangıç seviyesinde bir cihaz olduğunu ve temel bir akıllı telefon olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Snapdragon 212 işlemcisi bu sınıf için üretilmiştir.

7 ve 8 modelleri ise orta seviyede olacaklar. Nitekim SD 630 kullanıcıları gayet memnun eden cihazlarda kullanılırken, SD 660 amiral gemileri aratmayan performans sergiliyor. Bu iki cihaz eğer iyi bir optimizasyon ve donanım yazılım uyumuyla gelirse, Samsung hapı yuttu demektir.

Ve son olarak Nokia 9, beklendiği gibi Snapdragon 835 ile gelecek modern bir amiral gemisi olacak. Ayrıca cihazın 4 ya da 8 GB’lık iki ram seçeneği, 13 MP çift arka kamerası ve 1440 x 2560 piksellik 5.3 inçlik ekranı olacak.

Şu ana kadar söz konusu 4 cihaz hakkında bildiğimiz en net şey, işlemci yongaları oldu. Peki bu işlemciler beklentilerinizi karşıladı mı? Ve Nokia, Samsung’un her sınıfta lider olma stratejisiyle ona saldırabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bekliyoruz. :)